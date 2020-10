Diễn viên gốc Việt lồng tiếng hoạt hình Disney

Diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran lồng tiếng vai chính Raya trong phim hoạt hình "Raya and the Last Dragon", Walt Disney sản xuất.

Raya là nữ chiến binh dũng cảm sống tại vùng đất mang tên Kumandra. Cô được cha giao nhiệm vụ tìm kiếm thần rồng cuối cùng, dùng quyền năng của sinh vật ngăn chặn một thế lực độc ác đang cố gắng xâm chiếm vương quốc. Đồng hành với cô là thú cưng Tuk Tuk và rồng nước Sisu (Awkwafina lồng tiếng).

Poster "Raya and the Last Dragon". Ảnh: Walt Disney.

Đại diện Walt Disney cho biết Raya and the Last Dragon là hoạt hình đầu tiên của hãng chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. "Việc để một diễn viên gốc Á lồng tiếng Raya là điều cần thiết", đại diện hãng phim nói trên Collider. Trailer đầu tiên hé lộ nhiều kiến trúc cùng phục trang đậm tính Á Đông.

Trailer 'Raya and the Last Dragon' Trailer phim "Raya and the Last Dragon", Don Hall đạo diễn, dự kiến ra mắt ngày 12/3/2021. Video: Walt Disney/ CGV Entertainment.

Kelly Marie Tran (17/1/1989) có cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại San Diego, Mỹ. Trước khi đóng phim điện ảnh, cô chủ yếu xuất hiện trên các video của CollegeHumor. Kelly Marie Tran gây chú ý khi vào vai Rose Tico - nữ chiến binh phe Kháng chiến trong Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Kelly Marie Tran trong 'Star Wars: The Last Jedi' Kelly Marie Tran (0:25) trong "Star Wars: The Last Jedi". Video: We Got This Covered.

Phúc Nguyễn (theo Collider)