'Sao đẹp nhất hành tinh' diện áo Công Trí

Thái LanLisa - ca sĩ nhóm Black Pink là "Sao đẹp nhất hành tinh" - diện crop top của Công Trí dự họp fan.

Lisa diện áo Công Trí Lisa mặc thiết kế của Công Trí trong sự kiện hôm 26/5 tại Thái Lan. Video: Blackpink Forever

Trong buổi fan meeting, Lisa gây ấn tượng trong chiếc áo ngắn hình nơ màu đỏ, kết hợp quần lưng cao dáng suông cùng kiểu tóc buộc nửa đầu. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2023, được làm bằng faille cao cấp - chất liệu yêu thích của các hãng lớn như Dior, Valentino.

Người đẹp tạo điểm nhấn bằng hai dây chuyền vàng được phối layer. Để kín đáo hơn, ca sĩ đã mặc thêm áo quây ngực màu đen bên trong. Trong bản gốc, mẫu áo dài tay chỉ đủ che ngực, bắt mắt nhờ những đường xếp nếp cỡ đại ở chi tiết trễ vai, kết hợp quần suông đỏ đồng điệu.

Ca sĩ được người hâm mộ khen xinh đẹp, trẻ trung trong trang phục tông đỏ, đen. Cô phối thêm áo quây, khác với bản gốc (phải) của Công Trí. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lisa (tên thật Lalisa Manoban) sinh ở Thái Lan, 26 tuổi, là thành viên nhóm nhạc Blackpink nổi tiếng của Hàn Quốc. Ca sĩ có lượng fan lớn trên thế giới, với gần 92 triệu người theo dõi trên Instagram. Lisa nhiều lần dẫn đầu các cuộc bình chọn về nhan sắc nghệ sĩ. Năm 2021, trang TC Candler chọn cô là Sao nữ đẹp nhất thế giới.

Trước Lisa, Rosé - thành viên khác của Blackpink - từng mặc đồ của Công Trí trong MV solo đầu tay On The Ground và MV Gone.

Công Trí 45 tuổi, hiện là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, anh ngày càng khẳng định tên tuổi ở làng mốt quốc tế khi được nhiều ngôi sao hạng A lựa chọn, như Adele, Zendaya, Jennifer Lopez, Beyoncé.

Ý Ly