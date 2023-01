Santa Fe tiếp tục dẫn đầu doanh số xe gầm cao cỡ D

Năm thứ ba liên tiếp mẫu xe của Hyundai Thành Công dẫn đầu doanh số, bỏ xa Fortuner và Everest ở các vị trí tiếp theo.

Phân khúc xe gầm cao cỡ D tại Việt Nam trong 2022 ghi nhận sự ganh đua doanh số giữa Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner trong ba quý đầu năm. Sang quý IV, Ford Everest ra mắt thế hệ mới khiến lượng bán của các đối thủ bị ảnh hưởng. Liên tiếp ba tháng cuối năm, doanh số Everest luôn đạt đỉnh. Ba mẫu xe dẫn đầu ở trên bán tổng cộng 24.495 chiếc, tương đương với 68,8% thị phần phân khúc.

Năm 2022, Santa Fe bán nhiều nhất phân khúc với 10.603 xe. Mẫu xe gầm cao của Hyundai Thành Công ba năm liên tiếp lên đỉnh bảng xếp hạng doanh số. So với các năm 2020 và 2021, lượng bán Santa Fe năm 2022 thấp hơn tương ứng 822 và 1.557 chiếc.

Fortuner xếp thứ hai với doanh số năm 2022 bán 7.653 xe. Lượng bán nhiều hơn 1.302 chiếc so với 2021 và ít hơn 859 xe so với 2020. Tháng 5, Toyota giới thiệu Fortuner mới với bổ sung tính năng an toàn và tiện nghi cho các bản động cơ diesel. Các bản máy dầu chuyển sang lắp ráp, trong khi máy xăng vẫn nhập khẩu Thái Lan.

Doanh số bán hàng 2022 của Everest tăng mạnh trở lại trong quý IV sau khi thế hệ mới ra mắt. Ba tháng cuối năm, lượng xe giao đến tay khách Việt luôn dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số. Everest leo lên vị trí thứ ba trong phân khúc với 6.239 chiếc sau khi kết thúc năm 2022. So với hai năm trước, Everest bán nhiều hơn 2021 với 754 xe và hơn 337 chiếc năm 2020.

Vị trí thứ 4 trong phân khúc thuộc về Kia Sorento với 4.379 xe, giảm nhẹ so với 2021 (4.753 xe) và tăng mạnh so với 2020 (2.573 xe). Lượng xe bán ra trong 2022 không có nhiều đột biến. Hãng xe Hàn bỏ bớt phiên bản từ tháng 5 và tăng giá bán, đến tháng 12, hãng này giới thiệu Sorento Hybrid và kỳ vọng lượng bán sẽ tăng trong 2023.

Santa Fe bán nhiều nhất phân khúc SUV cỡ D năm 2022. Ảnh: Hyundai

Ba vị trí cuối bảng xếp hạng doanh số 2022 lần lượt thuộc về Mazda CX-8 với 3.837 xe, Mitsubishi Pajero Sport 1.150 xe và Isuzu mu-X chỉ 217 chiếc.

Minh Vũ