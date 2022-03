Sandra Bullock muốn ngừng diễn xuất

Minh tinh Sandra Bullock cho biết sẽ ngừng đóng phim một thời gian để nghỉ ngơi và chưa xác định ngày trở lại.

Ngày 14/3, nữ diễn viên nói với Entertainment Tonight rằng "muốn có thêm thời gian tại nơi khiến bản thân hạnh phúc nhất, tức ở nhà với hai con Louis (12 tuổi) và Laila (10 tuổi)". Bullock hiện trong tour quảng bá cho The Lost City, dự kiến phát hành cuối tháng 3, đóng cùng Channing Tatum và Daniel Radcliffe. Cô cũng sẽ xuất hiện trong bom tấn hành động Bullet Train của bạn thân Brad Pitt, ra rạp vào tháng 7.

Sandra Bullock (trái) cùng Channing Tatum trên phim trường "The Lost City". Ảnh: CGV

Minh tinh 58 tuổi cho biết nghiêm túc trong công việc và thường dành trọn thời gian của bản thân mỗi khi tham gia một dự án điện ảnh. "Đối với tôi, diễn xuất là công việc 24/7. Tuy nhiên, điều đó không hiệu quả khi bạn muốn hướng về gia đình, ưu tiên hiện tại của tôi", Bullock giải thích.

Những năm gần đây, nhiều sao nữ hạng A của Hollywood quyết định nghỉ diễn xuất vài năm để dành thời gian cho bản thân, gia đình. Sau loạt X-Men: Dark Phoenix, Jennifer Lawrence ngừng đóng phim trong ba năm để cưới chồng, sinh con. Cô mới trở lại với tác phẩm hài Don't Look Up đóng cùng Leonardo DiCaprio cuối năm ngoái. Renee Zellweger cũng nghỉ vài năm để học thêm ngành quan hệ quốc tế và đoạt giải Oscar nữ chính với Judy (2019) khi tái xuất. Cameron Diaz giải nghệ từ năm 2014 sau khi cưới.

Sandra Bullock, sinh năm 1964, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng. Cô đóng phim từ thập niên 1980 và gây tiếng vang sau dự án hành động Speed (1994). Sau đó, minh tinh trở thành sao hạng A Hollywood với hàng loạt phim hài lãng mạn ăn khách như While You Were Sleeping (1995), Hope Floats (1998), Miss Congeniality (2000)... Trong sự nghiệp, cô đoạt nhiều giải thưởng gồm Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và nhiều năm góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất thế giới.

Bullock cưới ngôi sao truyền hình Jesse James năm 2005 nhưng ly dị năm 2010 sau khi anh này vướng scandal ngoại tình. Nữ diễn viên không sinh con nhưng nhận nuôi hai bé Louis và Laila.

Đạt Phan