Channing Tatum chia tay bạn gái

Diễn viên phim "Magic Mike" Channing Tatum và ca sĩ Jessie J chia tay sau hơn một năm hẹn hò.

Ngày 20/12, Us Weekly đưa tin cặp sao chia tay từ một tháng trước và giữ quan hệ bạn bè. Channing Tatum và Jessie J được trông thấy bên nhau lần cuối tại đêm nhạc của nữ ca sĩ hồi tháng 9. Tháng 10, Jessie chia sẻ trên Instagram một số hình ảnh đi chơi của cả hai.

Channing Tatum and Jessie J tại London hồi tháng 3. Ảnh: US.

Tài tử phim Magic Mike và Jessie J hẹn hò từ tháng 10/2018. Channing Tatum thường xuyên tới ủng hộ concert của bạn gái trong khi Jessie J cũng đến cổ vũ bạn trai trong đêm diễn mở màn vở kịch Magic Mike ở London. Họ thường xuyên chia sẻ hình ảnh và dành cho nhau lời yêu trên Instagram.

Trước đó, Channing Tatum chia tay Jenna Dewan hồi tháng 4/2018, sau gần chín năm kết hôn. Cả hai duy trì tình bạn khi không sống cùng nhau. "Không có bí mật hay sự kiện gì khiến chúng tôi đi đến quyết định này. Chỉ là hai người bạn thân bỗng nhận ra đến lúc để dành cho nhau không gian, giúp nhau sống cuộc đời vui vẻ, đủ đầy nhất có thể", họ chia sẻ trong thông cáo.

Channing Tatum nổi tiếng với loạt phim Step Up và những tác phẩm tình cảm như Dear John, The Vow... Jessie J là ca sĩ người Anh, chuyên thể loại nhạc R&B và hip hop. Cô gắn với những ca khúc như Price Tag, Nobody's Perfect, Domino... Jessie J từng là huấn luyện viên trong chương trình The Voice của Anh và Australia.

Hiểu Nhân