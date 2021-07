Sản xuất ở châu Á yếu đi

Hoạt động của các nhà máy ở châu Á suy yếu vào tháng 6 vì chi phí đầu vào tăng và một số ổ dịch bùng phát nơi sản xuất.

Các số liệu thống kê mới nhất cho biết hoạt động sản xuất tăng chậm hơn ở Trung Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh giá nguyên liệu thô tăng. Trong khi đó, hoạt động thu hẹp ở Việt Nam, Malaysia và Ấn Độ, nơi chính quyền gia tăng các biện pháp kiểm soát dịch.

"Chỉ số PMI tháng 6 suy giảm trở lại khi virus bùng phát, cùng các vấn đề về chuỗi cung ứng đã tạo ra những thách thức cho ngành công nghiệp", Alex Holmes, Nhà kinh tế tại Capital Economics, cho biết. Theo ông, do cả hai vấn đề này không có khả năng được giải quyết sớm, nên tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất trong vài quý vừa qua khó có thể lặp lại.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 của Trung Quốc do Caixin công bố đạt 51,3, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 14 nhưng đã giảm từ mức 52 của tháng 5 và thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Chỉ số trên 50 phản ánh hoạt động vẫn trong trạng thái mở rộng.

Sản xuất bên trong một nhà máy của Trung Quốc vào tháng 6/2021. Ảnh: Reuters.

Chi phí nguyên liệu thô cao hơn và tình trạng thiếu chip cũng ảnh hưởng đến các cường quốc xuất khẩu như Nhật Bản. Chỉ số PMI sản xuất tháng 6 do Ngân hàng au Jibun Nhật Bản công bố đã giảm xuống 52,4 trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, từ mức 53,0 của tháng 5. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Hàn Quốc khá hơn khi tháng 6 là tháng thứ 9 liên tiếp mà hoạt động nhà máy tăng trưởng. PMI nước này tăng lên 53,9, từ mức 53,7 trong tháng 5. Mặc dù vậy, giá đầu vào và đầu ra lại tăng kỷ lục, cho thấy các nhà sản xuất đang căng thẳng.

"Các nhà sản xuất ngày càng nhận thấy sự gián đoạn chuỗi cung ứng nghiêm trọng đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động", Usamah Bhatti, Nhà kinh tế tại IHS Markit, cho biết.

Từng được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, các nền kinh tế châu Á đang tụt hậu so với các nền kinh tế phương Tây trong việc phục hồi sau đại dịch do sự chậm trễ trong việc triển khai vaccine, làm ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước và hồi sinh ngành du lịch. Do vậy, các chuyên gia cho rằng, nhiều ngân hàng trung ương khu vực này khó có thể sớm rút lại các biện pháp kích thích.

Chỉ số PMI của Việt Nam đã giảm xuống 44,1 trong tháng 6, từ mức 53,1 trong tháng 5, đánh dấu sự suy giảm mạnh nhất trong hơn một năm và trượt xuống dưới mốc 50, phản ánh sản xuất đang trong trạng thái thu hẹp.

Chỉ số PMI của Malaysia cũng giảm còn 39,9 trong tháng 6, từ mức 51,3 trong tháng 5 khi các quy định kiểm soát dịch chặt chẽ hơn đã ảnh hưởng đến nhu cầu trong và ngoài nước. Chỉ số PMI của Đài Loan cũng giảm xuống 57,6, từ 62,0.

Vào tháng 6, hoạt động nhà máy của Ấn Độ cũng lần đầu tiên suy giảm trong gần một năm, khi các hạn chế nhằm ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ hai đã tác động đến nhu cầu thị trường.

Phiên An (theo Reuters)