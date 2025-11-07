The Fort, sân vận động pickleball đầu tiên trên thế giới, chính thức đi vào hoạt động tại Fort Lauderdale, phía bắc sân bay quốc tế Fort Lauderdale–Hollywood, Florida, Mỹ.
Được xây dựng trong khuôn viên Công viên Snyder, The Fort được xem như trung tâm thể thao - giải trí hiện đại bậc nhất Florida. Tổ hợp bao gồm 43 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế, trong đó 14 sân có mái che, khán đài sức chứa 2.000 người.
Khu liên hợp thể thao The Fort với góc nhìn từ trên cao vào buổi tối, khi hệ thống đèn chiếu sáng chuyên nghiệp được bật, làm nổi bật các sân đấu và không gian lung linh, huyền ảo.
Tổ hợp sân đấu rộng tới hơn 36.000 m vuông, đánh dấu một cột mốc quan trọng, chuyển pickleball từ một hoạt động giải trí sang một môn thể thao chuyên nghiệp với cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới.
Tổ hợp tích hợp công nghệ tiên tiến để nâng cao trải nghiệm người chơi và khán giả. Hệ thống cho phép phát trực tiếp các trận đấu, phát lại tức thì (instant replay) và phân tích huấn luyện chi tiết, mang lại môi trường đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp.
Dự án trị giá 30 triệu đô la này là thành quả của sự hợp tác công tư giữa các nhà phát triển và Thành phố Fort Lauderdale.
Vị trí tại Nam Florida là chiến lược, tận dụng khí hậu ấm áp và dân số địa phương đông đảo, biến nơi đây thành điểm đến lý tưởng cho người chơi và khán giả quanh năm. 14 trong số 43 sân được trang bị mái che, đảm bảo người chơi có thể ra sân bất kể điều kiện thời tiết nắng hay mưa.
Cửa hàng dụng cụ thể thao chuyên dụng của sân, mang tên Pro Shop. Đây là cửa hàng bán dụng cụ pickleball chuyên dụng lớn nhất ở Nam Florida, rộng 232 m vuông.
Cửa hàng này cũng được kết nối với quầy bar ngoài trời, cho phép khách hàng vừa mua sắm vừa thưởng thức đồ uống trong không gian thư giãn.
Nhà hàng The Florida Room, với tầm nhìn đẹp ra các sân đấu hoặc hồ nước, cho thấy trải nghiệm ẩm thực cao cấp. Nhà hàng do hai đầu bếp nổi tiếng điều hành, là Jeff McInnis và Janine Booth, đều là cựu thí sinh Top Chef.
The Fort cũng là trụ sở chính thức và cơ sở huấn luyện của Hiệp hội Chuyên gia Pickleball (APP). Điều này củng cố vị thế của tổ hợp, thu hút các tay vợt hàng đầu thế giới đến tập luyện và thi đấu.
The Fort vừa đăng cai giải Pickleball World Cup 2025, diễn ra từ ngày 27/10 đến 2/11. Sự kiện do Quỹ Cabieses tổ chức, quy tụ gần 2.500 vận động viên đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được xem là kỳ giải quy mô nhất trong lịch sử Pickleball World Cup, đưa The Fort trở thành trung tâm thể thao toàn cầu trong suốt một tuần lễ sôi động.
Theo ước tính của Visit Lauderdale, giải đấu giúp thành phố thu về khoảng 8 triệu USD nhờ lượng khách quốc tế đổ về trong suốt tuần lễ thi đấu. Với sự kiện này, pickleball một lần nữa khẳng định vị thế toàn cầu. Đội tuyển Mỹ tiếp tục duy trì hình ảnh “ông vua” của môn thể thao này, khi đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) 4-0 ở chung kết để vô địch.
Không dừng lại ở thể thao, “The Fort” được thiết kế như một không gian cộng đồng đa trải nghiệm. Người hâm mộ có thể vừa thưởng thức âm nhạc trực tiếp, vừa tham gia chèo ván, bóng chuyền, golf mô phỏng, hoặc thư giãn bên hồ nước rộng lớn.
Tại The Fort, trẻ em có nhiều hoạt động thú vị khi đi cùng bố mẹ đến tổ hợp sân pickleball. Khu phức hợp này cung cấp nhiều lựa chọn vui chơi cho các gia đình, bao gồm cả các chương trình tập trung vào trẻ em và khu vực giải trí ngoài trời. Trong ảnh là nhà phao, nơi trẻ em có thể thỏa sức nhảy múa, cười đùa và đốt cháy năng lượng.
Nhân Đạt
Ảnh: Play The Fort Pickleball