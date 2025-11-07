Sân vận động pickleball đầu tiên trên thế giới

Khu liên hợp thể thao The Fort với góc nhìn từ trên cao vào buổi tối, khi hệ thống đèn chiếu sáng chuyên nghiệp được bật, làm nổi bật các sân đấu và không gian lung linh, huyền ảo.

Tổ hợp sân đấu rộng tới hơn 36.000 m vuông, đánh dấu một cột mốc quan trọng, chuyển pickleball từ một hoạt động giải trí sang một môn thể thao chuyên nghiệp với cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới.