Sản phụ 135 kg sinh con

Phú ThọSản phụ 24 tuổi, nặng 135 kg, vừa hạ sinh bé gái nặng 4,1 kg, là trường hợp cân nặng cao nhất bệnh viện điều trị.

Ngày 5/3, đại diện Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cho biết sản phụ có thai lần 2, phẫu thuật lấy thai lần đầu cách đây 20 tháng. Nay thai được 38 tuần chuyển dạ nên nhập viện, khi vào viện cô có cân nặng lên đến 135 kg.

Bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan - Phó trưởng khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhận định đây là trường hợp có cân nặng lớn, nguy cơ gây khó khăn cho việc gây mê và phẫu thuật. Êkíp hội chẩn, đưa ra các chiến lược, dự phòng, đảm bảo an toàn cho sản phụ và thai nhi.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, em bé sinh ra với cân nặng 4,1 kg gram, hồng hào, khóc to, phản xạ tốt.

Bệnh nhi chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Lan, các sản phụ có cân nặng lớn, béo phì luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt với lượng mỡ lớn, thành bụng dày gây khó khăn trong quá trình lấy thai và nguy cơ nhiễm trùng sau mổ.

Người mẹ sẽ phải trải qua quá trình sinh nở phức tạp, khó sinh thường do sự giãn nở của tử cung không đáp ứng kích thước thai nhi hoặc lượng mỡ quá lớn gây khó khăn cho việc xác định vị trí đốt sống để gây tê. Nếu thai phụ mổ đẻ, nguy cơ bị nhiễm trùng vết mổ, nguy cơ tắc mạch cũng cao gấp đôi so với người cân nặng bình thường.

Không chỉ gây hại cho mẹ, béo phì ở mẹ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai nhi. Đứa trẻ sinh ra dễ bị dị tật bẩm sinh ở tim hay dị tật ống thần kinh do mẹ thường mắc các bệnh lý chuyển hóa trong thai kỳ. Nguy cơ bị đẻ non, thai chết lưu (chỉ số BMI càng cao thì nguy cơ này càng lớn). Ngoài ra, trẻ dễ bị chấn thương khi sinh mổ do quá lớn.

Béo phì khi mang thai còn là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng sảy thai, dị tật bẩm sinh, sinh non, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, người mẹ có thể ngừng thở khi ngủ...

Các chuyên gia nhận định tỷ lệ phụ nữ thừa cân, béo phì mang thai ngày càng nhiều. Thừa cân là khi chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm trong khoảng 25-29,9, béo phì BMI từ 30 trở lên. Ở các nước đang phát triển, tình trạng béo phì khá phổ biến, tập trung ở các thành phố lớn hơn ở nông thôn. Nguyên nhân dẫn đến béo phì ở sản phụ là do cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai hoặc trước khi mang thai đã bị thừa cân béo phì.

Phụ nữ béo phì cần giảm cân trước khi mang thai, đảm bảo BMI dưới 27, bằng cách ăn kiêng, tập luyện. Nếu lựa chọn phương pháp phẫu thuật giảm béo, cần tránh mang thai trong vòng 1-2 năm.

Thai phụ béo phì nên thường xuyên kiểm tra chỉ số đường huyết, chức năng gan, thận, huyết áp và xét nghiệm sàng lọc thai nhi trong ba tháng đầu thai kỳ. Trong ba tháng giữa, từ tuần thai 26 đến 28, cần xét nghiệm đường huyết và tiến hành nghiệm pháp dung nạp đường huyết, nhằm giảm nguy cơ tiền sản giật và đái đường thai kỳ. Trong hai tháng cuối, thai phụ có nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đẻ khó, đẻ non... nên cần theo dõi sát sao.

Bà bầu cần bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng trong suốt thai kỳ.

Thúy Quỳnh