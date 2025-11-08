Sân bay Vinh khai thác trở lại từ 19/12

Nghệ AnNgày 19/12, sân bay Vinh sẽ hoạt động trở lại sau gần nửa năm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp đường băng, nhà ga, sân đỗ.

Ngày 8/11, ông Nguyễn Anh Sơn, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh, cho biết các hạng mục nâng cấp đang đáp ứng đúng tiến độ. Đường cất hạ cánh, nhà ga đã đạt 80%. Riêng sân đỗ do việc bàn giao đất chậm nên các đơn vị đang dồn lực để đảm bảo khối lượng.

"Cuối năm hành khách tăng cao, việc sân bay Vinh khai thác trở lại có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại", ông Sơn nói và cho hay đây cũng là công trình có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Tàu bay đỗ tại sân bay Vinh thời điểm trước nâng cấp. Ảnh: Đức Hùng

Sân bay Vinh, đặt tại phường Vinh Hưng, trước đây thuộc TP Vinh, tạm dừng khai thác từ ngày 1/7 để nâng cấp đường băng, nhà ga, sân đỗ với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Trước đó, sân bay khai thác 15-20 chuyến/ngày, dịp cao điểm lên đến 40 chuyến, phục vụ khoảng 2 triệu lượt khách/năm (năm 2022 đạt 2,6 triệu). Sau cải tạo, công suất dự kiến đạt 3,5 triệu khách/năm.

Khi sân bay Vinh đóng cửa, hành khách đi máy bay di chuyển qua Thọ Xuân (Thanh Hóa) hoặc Đồng Hới (Quảng Trị). Từ cuối tháng 6, 22 đoàn tàu khách qua ga Vinh được nối thêm 3 toa để tăng sức chứa, phục vụ người dân đi lại.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Vinh được định hướng đạt cấp 4E, với công suất khoảng 8 triệu hành khách và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, sân bay dự kiến vẫn giữ cấp 4E nhưng nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách và 35.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Đức Hùng