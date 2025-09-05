Khánh thành, khởi công nhiều công trình lớn ngày 19/12

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các dự án, công trình lớn vào ngày 19/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Sự kiện diễn ra vào thứ sáu, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công; các nhà thầu, chủ đầu tư phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để sớm đưa công trình vào khai thác, bảo đảm chất lượng.

Đối với các dự án dự kiến khánh thành, khởi công, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ để đủ điều kiện. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có ít nhất hai dự án, công trình tham gia sự kiện. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) sẽ thông tuyến cuối năm nay. Ảnh: Anh Duy

Trước đó ngày 19/8, Chính phủ đã tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, chào mừng 80 năm Quốc khánh. Trong đó, 80 công trình tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực như hạ tầng, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được lựa chọn làm điểm cầu, thể hiện nỗ lực vượt khó, khát vọng phát triển của toàn dân.

Việc khánh thành, khởi công đồng loạt nhằm tôn vinh thành tựu đầu tư xây dựng và khích lệ tinh thần đoàn kết, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn Loan