Xe buýt đi sân bay Long Thành nên có làn riêng để đảm bảo đúng giờ'?

'Trong khi chờ đợi tuyến Metro kết nối với sân bay Long Thành thì các tuyến buýt này nên được dành phần đường riêng để đảm bảo đúng giờ'.

"Tôi nghĩ cần nghiên cứu thêm phương thức giao vận hành lý cho khách. Cần lưu ý rằng đa số khách đến ga này có rất nhiều hành lý. Xe buýt có hỗ trợ không?".

Độc giả Huy Nguyễn đặt câu hỏi về việc vận chuyển hành lý của khách như thế nào, khi đi xe buýt kết nối với sân bay Long Thành. Câu hỏi được nêu ra sau thông tin TP HCM tính mở tuyến xe buýt đón khách đi sân bay Long Thành.

Theo đó, thành phố sẽ mở 7 tuyến buýt kết nối nhiều khu vực trọng điểm đến sân bay Long Thành, nhằm tạo thuận lợi cho khách khi cảng hàng không này khai thác từ tháng 6.

Hành lý được vận chuyển như thế nào? Là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm, nếu di chuyển từ trung tâm TP HCM đến sân bay Long Thành bằng xe buýt.

Độc giả nghile76 nói: "Ở Osaka và Tokyo (Nhật Bản), xe buýt chạy tuyến dài chỉ đỗ một vài điểm chính, có chỗ để hành lý thoải mái bên dưới xe, có thẻ hành lý. Tôi nghĩ TP HCM chắc cũng sẽ làm như vậy".

Các phương án cụ thể sẽ tiếp tục được TP HCM phối hợp với Đồng Nai hoàn thiện, bao gồm lựa chọn loại xe và hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu đơn vị khai thác. Lộ trình các tuyến ưu tiên đi cao tốc để rút ngắn thời gian di chuyển.

'Xe buýt đi sân bay Long Thành nên có làn đường riêng không', tiếp tục là thắc mắc của một số độc giả:

"Tôi nghĩ trong khi chờ đợi tuyến Metro kết nối với sân bay Long Thành thì các tuyến buýt này nên được dành phần đường riêng để đảm bảo đúng giờ", độc giả Hung Le đề nghị.

Đồng quan điểm, độc giả Duy Ng nói: "Dành làn đường riêng cho xe buýt là điều cần thiết để nâng cao tốc độ, độ tin cậy giờ giấc và giảm ùn tắc. Làn riêng giúp xe buýt không bị kẹt trong dòng xe cá nhân, đảm bảo thời gian chuyến đi chính xác".

Độc giả Tram Pham: "Theo tôi nên mở một làn đường riêng, ưu tiên cho tất cả các xe di chuyển đến và từ Sân bay Long Thành. Hy vọng các làn mở rộng của cao tốc Long Thành sẽ hoàn thiện không lâu sau tháng 6".

Thành phố sẽ mở 7 tuyến buýt kết nối nhiều khu vực trọng điểm đến sân bay Long Thành, nhằm tạo thuận lợi cho khách khi cảng hàng không này khai thác từ tháng 6. Đây là một trong những định hướng được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP HCM nghiên cứu nhằm bổ sung phương thức đi lại, giảm chi phí cho hành khách. Hiện quãng đường từ trung tâm TP HCM đến sân bay Long Thành dài khoảng 40 km, trong khi các tuyến cao tốc, metro kết nối vẫn chưa hoàn thiện. Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm, cho biết dự kiến có 7 tuyến xe buýt được nghiên cứu triển khai kết nối sân bay Long Thành. Trong đó, 3 tuyến xuất phát từ khu vực TP HCM cũ, 2 tuyến từ Bình Dương cũ và 2 tuyến từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ba điểm đầu tuyến tại TP HCM cũ được xem xét đặt tại các đầu mối vận tải lớn gồm sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông mới và bến xe buýt Sài Gòn, giúp hành khách thuận tiện trung chuyển từ nhiều hướng. Các phương án cụ thể sẽ tiếp tục được TP HCM phối hợp với Đồng Nai hoàn thiện, bao gồm lựa chọn loại xe và hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu đơn vị khai thác. Lộ trình các tuyến ưu tiên đi cao tốc để rút ngắn thời gian di chuyển. Hiện nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ xe buýt và giao thông công cộng quanh sân bay Long Thành đã được chuẩn bị. Khi sân bay khai thác từ tháng 6, kết nối bằng xe buýt có thể sẵn sàng.

Hữu Nghị tổng hợp