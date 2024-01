Săn băng tuyết trong đợt lạnh sâu ở miền Bắc

Từ trung tâm huyện Bình Liêu, anh Hoàng di chuyển đến xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn để đến cột mốc 1297. Vì là khu vực biên giới nên khi đến check in tại các cột mốc, du khách cần khai báo thông tin cá nhân với cán bộ biên phòng.

Đường đi bộ lên cột mốc 1297 cả đi và về khoảng 1,5 km. Một số đoạn dốc được làm thành bậc thang, có lan can sắt để đảm bảo an toàn. "Dọc đường đi có thể thấy băng bám vào thành lan can, trên những cành cây trụi lá. Càng lên cao lớp băng càng dày và nhiều hơn", anh nói. Ảnh: La Hoàng