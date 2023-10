Khí hậu

Khí hậu của Lạng Sơn thể hiện rõ nét đặc trưng khí hậu cận nhiệt đới ở miền Bắc, phân mùa đông - hè rõ rệt. Nhiệt độ trung bình năm từ 17 độ C đến 23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông, đặc biệt ở đỉnh Mẫu Sơn có thể xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng tuyết. Nhiệt độ cao nhất vào mùa hè xấp xỉ 30 độ C.

Mùa mưa ở Lạng Sơn chủ yếu tập trung vào những tháng hè, từ tháng 6 đến tháng 8. Vì thế, mùa đông dù lạnh nhưng lại là thời điểm phù hợp cho du lịch vì khô ráo.

Tuyết phủ trắng trên đỉnh Mẫu Sơn mùa đông. Ảnh: Lưu Minh Dân

Di chuyển

Đường đi từ Hà Nội tới Lạng Sơn thuận tiện. Quãng đường khoảng 160 km mất chưa đến 3 tiếng di chuyển vì hầu hết đều là cao tốc. Từ trung tâm Hà Nội, du khách đi theo hướng Long Biên vào cao tốc Bắc Giang, đi tiếp CT01 sẽ tới thẳng Lạng Sơn.

Xe limousine đi Lạng Sơn có nhiều nhà xe như Duy Quang, Hoàng Hà, Quỳnh Thanh, Vân Hà, với giá từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng một vé. Xe khách từ 26 chỗ có giá 120.000 đồng đến 180.000 đồng một vé. Các xe xuất phát từ bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm.

Du khách từ các tỉnh khác đến Hà Nội và di chuyển theo cách cách kể trên.

Lưu trú

Điểm lưu trú tại Lạng Sơn khá phong phú, từ nhà nghỉ bình dân đến khách sạn cao cấp.

Trong thành phố, du khách có thể chọn các khách sạn 4-5 sao như Sheraton Lạng Sơn hay Mường Thanh Luxury, với giá phòng một đêm từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng. Các khách sạn 3 sao gồm có Sojo, Long Vũ, Trà Linh, Đông Phương, A1, Phú Quý với giá từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng một đêm. Các nhà nghỉ hay khách sạn bình dân có giá dao động 150.000 đồng đến khoảng 300.000 đồng.

Ngoài thành phố, các địa danh có nhiều điểm du lịch là huyện Bắc Sơn, huyện Bình Gia, huyện Hữu Lũng, huyện Lộc Bình. Tại đây có các nhà nghỉ và homestay được Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh gợi ý như Rừng Xanh, Yến Nhi, Bình Minh, Thắng Liên (Hữu Lũng); Cánh Đồng Vàng, Thuỷ Tiên, nhà sàn Bản Chăng (Bắc Sơn), Hồng Sơn, Văn Quang, Văn Tuyên (Bình Gia); Chân Mây, Công Đoàn, Hoa Quả Sơn, Hương Sơn, Mây (ở Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình).

Chơi đâu

Phố đi bộ Kỳ Lừa

Phố đi bộ Kỳ Lừa bắt đầu hoạt động từ 16/10/2020 nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố Lạng Sơn, được mở vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ 18h đến 24h. Phố đi bộ nằm ở tuyến đường xung quanh khu vực chợ Kỳ Lừa như Bắc Sơn, Lê Lai, Trần Quốc Toản, Lương Văn Tri. Các hoạt động ở phố đi bộ gồm trò chơi dân gian, tiết mục văn hóa - văn nghệ, thưởng thức ẩm thực, mua sắm các mặt hàng tiêu dùng, quà lưu niệm đặc trưng xứ Lạng.

Ga Đồng Đăng