Salah xóa thông tin liên quan đến Liverpool

Tiền đạo Mohamed Salah xóa mọi dòng mô tả liên quan đến Liverpool trên mạng xã hội, ngay sau khi dự bị trận thắng Frankfurt 5-1 ở Champions League.

Trên sân Deutsche Bank Park hôm 22/10, Salah dự bị và vào thay Hugo Ekitike ở phút 74. Lúc đó, thế trận gần như đã an bài khi Liverpool dẫn 5-1 nhờ các bàn của Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai. Liverpool đã thắng đậm hơn, nếu Salah chuyền ngang cho Florian Wirtz trong thế trống trải, thay vì dứt điểm từ góc hẹp, ở phút 90.

Trong trận thua Galatasaray 0-1 ở lượt hai Champions League, Salah cũng chỉ vào sân hiệp hai. Lần đầu tiên ngôi sao Ai Cập bị loại khỏi đội hình xuất phát trong hai trận liên tiếp ở Champions League từ khi gia nhập Liverpool năm 2017.

Mohamed Salah xóa ảnh và thông tin liên quan đến Liverpool khỏi trang mạng xã hội X.

Ngay sau trận đấu trên đất Đức, người hâm mộ phát hiện Salah xóa ảnh cầm danh hiệu Ngoại hạng Anh khỏi phần đầu trang mạng xã hội X. Tiền đạo 33 tuổi cũng thay ảnh đại diện đang mặc áo Liverpool cầm Cup Ngoại hạng Anh bằng ảnh đang ở trên bãi biển cùng hai con. Salah còn xóa phần giới thiệu "Cầu thủ bóng đá của Liverpool" khỏi cả trang X lẫn Instagram.

Việc thay đổi dòng tiểu sử và ảnh đại diện trên mạng xã hội khiến nhiều CĐV cho rằng Salah đang bất mãn với quyết định của HLV Slot. Một người viết trên X: "Salah xóa mọi thứ liên quan đến Liverpool chỉ vì bị dự bị sau 4 trận toàn thua, thật ích kỷ ở tuổi 33".

Trên talkSPORT, cựu tiền đạo Aston Villa, Gabby Agbonlahor chỉ ra việc Salah tỏ thái độ rõ rệt khi phải dự bị. "Tôi nhìn thấy trên gương mặt cậu ấy sự khó chịu, kiểu như 'sau tất cả những gì tôi làm cho CLB này, tại sao lại dám để tôi ngồi ngoài'?", anh nói.

Simon Jordan thì tin Salah - người đã ghi ít nhất 23 bàn trong mỗi mùa suốt 8 năm qua - có thể sớm tìm lại phong độ. "Không ai nên có suất đá chính mặc định, nhưng Salah có đủ uy tín và đóng góp để được trao thêm cơ hội lấy lại phong độ. Anh ấy là cầu thủ tạo khác biệt trong nhiều năm", Jordan bình luận.

Salah (áo đỏ) bỏ lỡ cơ hội trong trận Liverpool thắng Frankfurt 5-1 ở lượt ba vòng bảng Champions League ngày 22/10/2025. Ảnh: AFP

Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher thì ủng hộ Slot xoay tua. "Lúc này, Salah không nên đá mọi trận. Salah vẫn thuộc nhóm những cầu thủ hay nhất, nhưng nên được tính toán tùy đối thủ và thể trạng. Ở tuổi 33, anh ấy không thể đá ba trận trong 6 ngày", anh bình luận trên Sky Sports.

Huyền thoại Ian Wright cho rằng phong độ của Salah đi xuống một phần vì Trent Alexander-Arnold, người thường xuyên tung ra những đường chuyền dài chính xác giúp tiền đạo Ai Cập bứt tốc, chuyển đến Real Madrid. "Không ai là không thể thay thế, và Salah hiện trông như hành khách trong đội hình này. Khi không còn những đường chuyền dài của Trent, Salah mất đi mối liên kết giúp anh tỏa sáng", cựu tiền đạo Arsenal phân tích.

Salah có thể xem là huyền thoại của Liverpool. Thi đấu tại sân Anfield từ năm 2017, anh ghi 248 bàn, kiến tạo 116 lần trong 413 trận, đem lại một Champions League và hai Ngoại hạng Anh. Mùa trước, anh ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần trong 52 trận, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất ở Anh. Nhưng mùa này, Salah xuống phong độ, mới ghi ba bàn, kiến tạo ba lần trong 13 trận trên mọi đấu trường.

Hồng Duy (theo talkSPORT)