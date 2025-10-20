Salah, Van Dijk bị chỉ trích sau trận thua Man Utd

AnhCựu trung vệ Jamie Carragher kêu gọi HLV Arne Slot mạnh tay loại Mohamed Salah khỏi đội hình xuất phát, trong khi cựu tiền vệ Roy Keane nghi ngờ vai trò thủ lĩnh của Virgil van Dijk.

Sau trận Liverpool thua Man Utd 1-2 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Carragher cho rằng Salah bây giờ cần được xoay vòng hợp lý hơn, dù từng là biểu tượng không thể thay thế trên hàng công.

"Đây là bài toán khó cho HLV Slot", cựu hậu vệ người Anh bình luận trên Sky Sports. "Lúc này, Salah không nên đá mọi trận. Salah vẫn thuộc nhóm những cầu thủ hay nhất, nhưng nên được tính toán tùy đối thủ và thể trạng. Ví dụ Liverpool có hai trận sân khách, một ở châu Âu và một tại Brentford, tôi không nghĩ cậu ấy nên đá cả hai".

Mohamed Salah tiếc nuối sau khi lỡ cơ hội trong trận Liverpool thua Man Utd 1-2 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: PA

Trên sân Anfield tối 19/10, Salah đá chính, chạm bóng 39 lần, nhưng không qua người lần nào, dứt điểm ba lần đều hỏng, trong đó có cú vuốt má ra ngoài trong thế đối mặt ở cự ly gần đầu hiệp hai. Chuyên trang Sofascore chấm tiền đạo người Ai Cập 6,4 điểm, chỉ cao hơn một cầu thủ Liverpool khác là hậu vệ cánh Milos Kerkez (6,3). Mùa này, Salah mới ghi ba bàn trên mọi đấu trường, gồm hai ở Ngoại hạng Anh và một tại Champions League.

Gary Neville đồng tình với Carragher, cho rằng Salah đang cho thấy dấu hiệu sa sút, nhưng không phải thể lực, mà là kỹ thuật. "Thông thường, khi một cầu thủ bước qua đỉnh cao, bạn sẽ thấy thể lực giảm sút, nhưng với Salah thì khác", cựu hậu vệ Man Utd bình luận. "Cậu ấy vẫn chạy nhanh, di chuyển linh hoạt, nhưng kỹ thuật xử lý bóng lại đi xuống rõ rệt. Những pha chạm bóng, dứt điểm hay căng ngang đều thiếu chuẩn xác, điều đó không giống Salah chút nào".

Neville sau đó phê phán hàng thủ Liverpool, cho rằng các hậu vệ thiếu chắc chắn và kém gắn kết, đặc biệt là Virgil van Dijk - người được kỳ vọng là thủ lĩnh. "Kerkez bên trái chơi như một cầu thủ mới tập, Bradley thì ổn nhưng không tạo khác biệt, còn Van Dijk, tôi chưa từng thấy cậu ấy chơi tệ như vậy", Neville nói. "Van Dijk thường là chốt chặn ổn định nhất, nhưng hôm nay thực sự mất tự tin".

Ở bên cạnh, Roy Keane cũng không tiếc lời chỉ trích Van Dijk, cho rằng trung vệ người Hà Lan cần nhìn lại chính mình và thể hiện đúng vai trò thủ lĩnh. "Cậu ấy là trung vệ đội trưởng, vừa gia hạn, nhưng hàng thủ Liverpool lại liên tục thủng lưới", cựu đội trưởng Man Utd nói. "Vài năm trước, Van Dijk từng chỉ trích Man Utd chơi phòng ngự tiêu cực. Nhưng bây giờ Man Utd ghi hai bàn vào lưới đội của cậu ta, hai năm liên tiếp. Là trung vệ, Van Dijk phải tự hỏi mình đã chơi đủ tốt chưa, có giúp đồng đội giữ sự tập trung và tổ chức không".

Virgil van Dijk vỗ tay cảm ơn khán giả sau trận thua Man Utd. Ảnh: Liverpool FC

Theo Keane, sai lầm của Van Dijk ngay đầu trận - khi va chạm khiến đồng đội Mac Allister ngã rồi để Bryan Mbeumo thoát xuống ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd - là hình ảnh tiêu biểu cho sự mất tập trung. "Những khoảnh khắc như vậy thật ngây thơ", cựu tiền vệ 54 tuổi nói thêm. "Nếu bạn là đội trưởng, bạn phải trấn an các đồng đội, không được để đội bóng hoảng loạn như vậy. Trước bàn thua thứ hai, Liverpool cũng gần như tự tặng cơ hội cho đối thủ".

Kết quả hôm qua khiến HLV Arne Slot lần đầu tiên thua bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ khi dẫn dắt Liverpool, gồm thất bại trước Man Utd, Chelsea, Crystal Palace cùng tỷ số 1-2 ở Ngoại hạng Anh và Galatarasay 0-1 tại Champions League.

Ngày 22/10, Liverpool hành quân tới sân của Frankfurt ở lượt ba Champions League. Trong quá khứ, lần gần nhất đội bóng này thua năm trận liền diễn ra vào năm 1953.

Hồng Duy (theo Daily Mail)