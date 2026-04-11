Salah bị chê không xứng tầm huyền thoại Liverpool'

AnhTheo cựu tiền đạo Troy Deeney, Mohamed Salah quá thiên về bản thân và chưa thể được xem là một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử Liverpool, trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều vấn đề về phong độ.

Trong bài bình luận trên báo Anh The Sun, Deeney cho rằng dù HLV Arne Slot có thể phải chịu một phần trách nhiệm cho những khó khăn của Liverpool mùa này, nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở cách ứng xử của một số trụ cột, đặc biệt là Mohamed Salah - người thông báo rời đội vào cuối mùa.

Mohamed Salah và HLV Arne Slot thất vọng sau trận Liverpool thua PSV 1-4 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh tối 26/11/2025. Ảnh: Reuters

Deeney gọi Salah là "drama queen", là một trong những cầu thủ gây tranh cãi nhất ông từng chứng kiến về mặt thái độ thi đấu và phản ứng khi đội bóng không đạt kết quả như mong muốn. Cựu tiền đạo người Anh nhấn mạnh rằng đẳng cấp của một huyền thoại không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở vai trò thủ lĩnh và sự ổn định trong mọi hoàn cảnh.

Deeney so sánh Salah với đội trưởng Virgil van Dijk, người mà ông cho rằng luôn sẵn sàng đối diện truyền thông và chịu trách nhiệm khi đội bóng thi đấu không tốt. Trong khi đó, ông nhận định Salah thường có xu hướng hành xử mang tính cá nhân hơn trong các tình huống gây áp lực.

Cựu danh thủ sinh năm 1988 nhắc lại một số thời điểm gây chú ý trong sự nghiệp của Salah tại Liverpool, như việc xảy ra căng thẳng với HLV Jurgen Klopp khi bị xếp dự bị, hay việc công khai phàn nàn chưa được Liverpool đề nghị gia hạn hồi cuối tháng 12/2024. Ông cũng đề cập cuộc phỏng vấn cuối năm 2025 - khi Salah chỉ trích Slot và Liverpool thất hứa.

Deeney cho rằng những hành động như vậy có thể ảnh hưởng đến phòng thay đồ, đồng thời tạo thêm áp lực cho Slot, HLV tiếp quản đội bóng chưa đầy hai mùa giải và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nhân sự cũng như chấn thương.

Theo Deeney, trong khi một số cầu thủ như Van Dijk thường xuyên đứng ra phát biểu và nhận trách nhiệm, thì các ngôi sao tấn công như Salah lại ít thể hiện vai trò này khi đội bóng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, cựu tiền đạo 37 tuổi xem việc Liverpool phụ thuộc vào các quyết định thay người và phong độ cá nhân của một số trụ cột có thể tạo ra sự bất ổn trong nội bộ, ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu chung.

Deeney nhận định Slot nên được đánh giá công bằng hơn trong mùa giải tiếp theo, khi không còn bị phân tán bởi những vấn đề ngoài chuyên môn. Ông cũng cho rằng Liverpool không nên vội vàng tìm kiếm giải pháp bằng việc thay tướng từ những biểu tượng cũ của CLB, bởi điều đó không đảm bảo thành công.

Deeney bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Chelmsley Town trước khi chuyển sang Walsall và từng có thời gian thi đấu cho Halesowen Town theo dạng cho mượn. Năm 2010, anh gia nhập Watford và trở thành đội trưởng, góp công lớn giúp CLB thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa 2014-2015. Sau hơn 400 trận và 11 năm gắn bó, Deeney rời Watford vào năm 2021, sau đó thi đấu cho Birmingham City. Năm 2023, anh chuyển sang Forest Green Rovers với vai trò cầu thủ kiêm HLV và sau đó được bổ nhiệm làm HLV trưởng, nhưng bị sa thải vào đầu năm 2024. Hiện Deeney làm bình luận viên bóng đá cho CBS Sports, xuất hiện trên chương trình Morning Footy.

Hồng Duy (theo The Sun)