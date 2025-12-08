Salah bị chê ích kỷ, làm rối thêm nội tình Liverpool

Theo hai cựu danh thủ Danny Murphy, Michael Owen, những phát ngôn gây sốc sau trận hòa Leeds cho thấy Mohamed Salah ích kỷ, không nghĩ đến lợi ích của tập thể.

Trận hòa 3-3 nhiều kịch tính trên sân Elland Road ngày 7/12 là lần thứ ba liên tiếp Salah bị HLV Arne Slot xếp ngồi dự bị. Trong chuỗi ba trận đó, tiền đạo người Ai Cập chỉ một lần được vào sân khi chơi hiệp hai trận hòa Sunderland 1-1.

Sự việc khiến Salah bất bình và công khai tuyên bố bị Liverpool đối xử bất công. Tiền đạo 33 tuổi tin rằng có ai đó ở CLB muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên anh, và khẳng định giữa anh với HLV Slot không còn bất kỳ mối quan hệ nào.

"Muốn gì thì gõ cửa phòng HLV, gặp chủ sở hữu, làm bất cứ điều gì cần thiết để bày tỏ sự bất mãn của mình", cựu tiền vệ Liverpool Danny Murphy nói trên chương trình BBC Match of the Day khi được hỏi về phản ứng của Salah.

"Nhưng làm như thế này thì cậu ta đang gây rắc rối cho cả đội và cho HLV, đồng thời biến mọi chuyện chỉ xoay quanh bản thân. Một cầu thủ không được làm vậy. Dù người khác có đồng tình hay không, Salah cũng không được giải quyết vấn đề theo cách này", Murphy kết luận.

Salah trên sân Elland Road trong phần khởi động trước trận Liverpool hòa Leeds 3-3 ngày 7/12. Ảnh: AFP

Huyền thoại Michael Owen thấu hiểu cảm giác của Salah, nhưng không đồng ý với cách xử lý của ngôi sao này. "Tôi hiểu cảm giác của cậu", Owen viết trên X. "Cậu đã gánh đội bóng này rất lâu và giành được mọi danh hiệu có thể. Nhưng đây là môn thể thao đồng đội và cậu không thể công khai nói những điều như vậy được. Cậu sắp dự Cup các Quốc gia châu Phi trong một tuần nữa. Hẳn cậu đã phải cắn răng chịu đựng, cố tận hưởng việc khoác áo ĐTQG rồi chờ xem tình hình thế nào khi trở về?".

Chuỗi 53 trận liên tiếp đá chính ở Ngoại hạng Anh của Salah cho Liverpool đã chấm dứt tuần trước khi anh bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp West Ham. Đến nay, anh đã ghi 250 bàn qua 420 lần ra sân cho Liverpool, trong đó có 5 bàn qua 18 trận trên mọi đấu trường mùa này. Đầu năm nay, Salah ký gia hạn hợp đồng thêm hai năm rưỡi sau khi góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025.

Trả lời truyền thông sau trận Leeds Utd, Salah khẳng định lần đầu tiên trong sự nghiệp anh phải ngồi dự bị liên tiếp ba trận. "Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng", Salah nói. "Tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB qua bao năm, đặc biệt là mùa trước. Giờ đây tôi lại phải ngồi dự bị mà không hiểu vì sao. Cảm giác như CLB đang ném tôi xuống vực. Đó là cảm nhận của tôi. Rõ ràng là có ai đó muốn đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi".

Tiền đạo Ai Cập còn cho rằng bản thân bị Liverpool thất hứa. Anh kể: "CLB hứa hẹn rất nhiều vào mùa hè, nhưng đến nay tôi đã ngồi dự bị ba trận, nên tôi không thể nói rằng họ giữ lời. Tôi từng nhiều lần khẳng định mình có mối quan hệ tốt với HLV trưởng, vậy mà đột nhiên, chúng tôi chẳng còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng đối với tôi, theo cách tôi nhìn nhận, có vẻ như ai đó không muốn tôi ở lại CLB này".

Trận hòa Leeds khiến Liverpool vẫn đứng thứ tám sau 15 vòng đấu. Salah sẽ rời đội vào ngày 15/12 để hội quân cùng Ai Cập dự Cup các Quốc gia châu Phi. Đội tuyển Bắc Phi sẽ ở lại giải đấu ít nhất đến ngày 29/12, còn trận chung kết diễn ra vào ngày 18/1 năm sau.

Nếu Ai Cập vô địch, Salah sẽ vắng mặt trong 6 trận của Liverpool và chỉ có thể trở lại khi đội sang Pháp gặp Marseille ở Champions League ngày 22/1/2026. Tuy nhiên, truyền thông Anh lúc này cho rằng Salah dường như không còn tương lai ở sân Anfield.

Hà Phương (theo ESPN)