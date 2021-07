Sai lầm phổ biến khi dùng dấu câu trong tiếng Anh

Nhiều người học tiếng Anh vẫn để "from", "to" trong khi đã liên kết bằng dấu gạch nối; hoặc tóm tắt, diễn giải lời nói nhưng vẫn dùng dấu ngoặc kép.

Dấu phẩy

Đây là dấu câu được sử dụng rộng rãi và đa năng nhất trong tiếng Anh với nhiều cách dùng tương tự tiếng Việt: Tách các từ trong một chuỗi liệt kê; liên kết mệnh đề đứng trước "and", "but", "yet"...; chia hai mệnh đề của câu ghép. Tuy nhiên, chính vì phổ biến, nhiều người dùng dấu phẩy không cần thiết.

Chẳng hạn: "My fish died, after it got sick". Thay vào đó, câu đúng là "My fish died after it got sick" (Cá của tôi chết sau khi nó bị bệnh). Tương tự: "You either hate pineapple pizza, or you love it" cần sửa thành "You either hate pineapple pizza or you love it" (Cậu có thể ghét hoặc thích pizza dứa).

Một số câu đúng khi dùng dấu phẩy:

"He served us chips, salsa, popcorn, nuts and drinks while we watched the game" (Anh ấy phục vụ chúng tôi khoai tây chiên, salsa, bỏng ngô, các loại hạt và đồ uống trong khi chúng tôi theo dõi trận đấu).

"Since I was early, I stopped to have a cup of coffee" (Vì đến sớm, tôi đã dừng lại uống một cốc cà phê).

Dấu chấm phẩy

Ngay cả người bản xứ, việc sử dụng thành thạo dấu chấm phẩy cũng là một thử thách. Về cơ bản, dấu câu này được dùng để liên kết hai câu có liên quan hoặc tách các phần liệt kê phức tạp.

Ví dụ: "We were planning to have dinner tonight; we had to cancel it when her boss called" (Chúng tôi định ăn tối tối nay; chúng tôi phải hủy nó vì sếp cô ấy gọi).

"My mother visited Nairobi, in Kenya; Tokyo, in Japan; and São Paulo, in Brazil" (Mẹ tôi đến thăm Nairobi, Kenya; Tokyo, Nhật Bản; Sao Paulo, Brazil).

Dấu chấm phẩy thường bị nhầm với dấu phẩy trong cách mệnh đề phụ, chẳng hạn "I have so much on my to-do list tomorrow; plus all my homework". Trong trường hợp này, câu đúng là "I have so much on my to-do list tomorrow plus all my homework" (Tôi có rất nhiều việc phải làm trong ngày mai cộng với cả bài tập về nhà).

Ảnh: Freepik

Dấu gạch ngang

So với phẩy và chấm phẩy, dấu câu này ít phổ biến hơn, dùng để kết nổi các giá trị liên quan theo một phạm vi nhất định hoặc để thay thế từ "đến" và "qua" khi nói về thời gian, số trang sách hoặc điểm số trong thể thao.

Ví dụ: "The 1998-2000 season was the best for the NY Yankees" (1998-2000 là mùa giải tốt nhất với NY Yankees)

"Please read the story in pages 9-13" (Vui lòng đọc câu chuyện ở trang 9-13).

Khi đã dùng dấu này, bạn có thể lược bỏ từ "from" và "to". Việc dùng song song hai từ này với dấu gạch ngang là sai lầm.

Dấu chấm lửng

Dấu câu này dùng để thể hiện những gì muốn liệt kê còn dài hoặc lời nói bị gián đoạn. Lỗi phổ biến của người học tiếng Anh với dấu chấm lửng là nhầm lẫn rằng nó thể hiện sự chậm rãi.

Chẳng hạn: "And then John fell asleep....." (Và sau đó John ngủ thiếp đi...). Câu này chỉ cần dùng dấu chấm.

Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép dùng để trích dẫn lời nói một cách trực tiếp hoặc để dùng từ nào đó với ý nghĩa đặc biệt, trái ngược. Ví dụ, nếu bạn nói hoặc viết rằng ai đó "accidentally" (vô tình) lấy một thứ gì đó, bạn đang ám chỉ họ cố tình làm vậy.

Ví dụ: King Edward said, "I’ll have my best men on the subject" (Vua Edward nói "Tôi có những người giỏi nhất trong lĩnh vực này").

Bạn không dùng dấu câu này khi tóm tắt hoặc diễn giải câu nói của người khác. Chẳng hạn "King Edward said that "he’ll have his best men on the subject." (Vua Edward nói ông ấy có những người giỏi nhất trong lĩnh vực này). Đây là một câu sai, bạn nên chuyển nó thành trích dẫn trực tiếp như ví dụ phía trên.

Dấu hai chấm

Dấu câu này được dùng để bắt đầu liệt kê hoặc giải thích cho nội dung đứng cạnh nó. Chẳng hạn: "This semester, I’m taking two courses: biology and chemistry" (Kỳ này, tôi tham gia hai khóa học: Sinh và Hóa).

Trong tiếng Anh, người học không dùng dấu câu này với "for example" và "such as" (ví dụ).

Nếu viết "Your outline should cover the parts of your essay, such as: goals, methods..." (Dàn ý của bạn phải bao gồm các phần của bài luận, chẳng hạn mục tiêu, phương pháp...). Dấu hai chấm trong câu này thừa, cần bỏ đi.

Thanh Hằng (Theo FluentU)