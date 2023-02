Sai lầm khi lấy lại vợ người ta

Đi làm ăn xa quê, tôi quen cô gái năng động và vui vẻ; khi đến với nhau, em nói từng có một đời chồng nhưng chưa có con.

Biết chuyện, tôi khá bàng hoàng. Em bảo chồng cũ ham ăn lười làm, mình em phải gánh vác gia đình, không chịu được nên mới chia tay. Nghe xong tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, thôi mình bao dung và yêu thương em hơn chứ sao lại đi chê trách hay bỏ mặc. Cả hai bên nhau một thời gian tôi mới phát hiện tính em khá bốc đồng và nóng nảy.

Mỗi lần cãi nhau em đều to tiếng, đập đồ của tôi. Nhiều lần tôi khuyên giải nhưng không được, em bảo: "Tính em như thế, có gì nói đấy, không chịu được thì thôi". Tôi định thôi nhiều lần nhưng sau mỗi lần cãi nhau một thời gian em đều nhìn nhận lại, điều đó lại làm tôi suy nghĩ. Trong thời gian yêu nhau hai năm, hầu hết em không đi làm, do dịch bệnh bị nghỉ việc. Tôi nuôi em do công việc của mình ít bị ảnh hưởng hơn.

Yêu nhau được hai năm, em có bầu, bác sĩ bảo cưới. Tôi đồng ý, mong rằng sau khi làm mẹ em sẽ trưởng thành hơn và hiểu ra. Nhưng không, chúng tôi về quê lập nghiệp, từ lúc về nhà tôi đến lúc sinh bé, cả hai thường xuyên cãi vã, xung đột đủ mọi lý do, đa phần là mâu thuẫn với gia đình tôi. Mẹ chồng nàng dâu mỗi người một ý, em không chấp nhận sống với gia đình tôi, muốn về nhà ngoại hoặc chuyển ra ở riêng, trong khi gánh nặng tài chính chỉ mình tôi lo liệu. Sau nhiều lần mâu thuẫn, tôi quyết định ra ở riêng nhưng mâu thuẫn giữa gia đình mình với em lại đẩy lên cao hơn, trong khi bố mẹ tôi không sống cùng và cũng chẳng đả động gì tới em.

Em dùng nhiều lời lẽ cay nghiệt chửi tôi và gia đình tôi, ghi thù bố mẹ tôi. Nhiều tháng trời tôi bị trầm cảm, bước ra khỏi nhà đi làm là không muốn trở về, nhưng nghĩ đến con lại phải cố gắng. Sau thời gian liên tục như vậy, chúng tôi quyết định ra tòa khi con hơn hai tuổi. Con ở với em và tôi trợ cấp hàng tháng đều đặn.

Tôi mặc cảm, không dám quen ai. Mỗi lần nhắc đến hoàn cảnh của tôi là người ta đều nhìn với ánh mắt như kiểu tại mình thế nào thì mới bỏ vợ. Suốt thời gian chung sống với vợ, tôi chưa từng động tay động chân hay chửi em một câu nào, trong khi em còn nhục mạ tôi và gia đình tôi thậm tệ. Có phải tôi sai ngay từ lúc đầu?

Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc