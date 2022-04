Sách độc lạ trưng bày ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Gia Định báo - vốn được xem là tờ báo đầu tiên của Việt Nam được in bằng chữ Quốc ngữ vào năm 1865 do nhà bác học Trương Vĩnh Ký sáng lập. Tài liệu trưng bày được in năm 1893, trước lúc báo ngưng hoạt động bốn năm.

Tại đây cũng giới thiệu một số báo, tạp chí khác được xuất bản vào đầu thế kỷ 20.