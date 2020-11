Sắc vóc nữ kỳ thủ của 'The Queen's Gambit'

Năm 2014, Anya thử sức diễn xuất với vai nhỏ trong phim kinh dị hài "Vampire Academy". Một năm sau, cô gây tiếng vang khi đóng chính trong "The Witch" và trở thành "viên ngọc" sáng của loạt phim kinh dị như "Split", "Morgan", "The New Mutants"... Ảnh: Viktor & Rolf.