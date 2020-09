Anya Taylor-Joy - 'viên ngọc mới' của dòng phim kinh dị

Năm 2015, cô đóng chính trong phim kinh dị "The Witch" của đạo diễn mới nổi Robert Eggers. Người đẹp vào vai Thomasin - một cô gái miền quê bị kết tội làm phù thủy. Vai diễn giúp cô thắng giải Female Revelation tại Cannes 2017. Cây bút Mark Kermode của The Guardian nhận xét Toylor-Joy "thực sự thổi hồn vào nhân vật". Sau "The Witch", Anya Taylor-Joy được mời đóng nhiều phim cùng thể loại. Ảnh: The Playlist.