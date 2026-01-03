Sắc vóc hoa hậu cao nhất showbiz Việt

Người đẹp là một trong 12 gương mặt được trao danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TP HCM, ngày 1/1. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh cùng Bảo Ngọc ở hậu trường sự kiện, khen vóc dáng cùng các đóng góp của cô ở lĩnh vực văn hóa. Hình ảnh hoa hậu với chiều cao vượt trội được khán giả chia sẻ trên các nền tảng số.
Cô nói sự ghi nhận của tổ chức là động lực để bản thân nỗ lực đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn. Thời gian qua, Bảo Ngọc tích cực hoạt động trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. Hoa hậu Liên lục địa 2022 sáng lập tổ chức Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường.
Hoa hậu tên đầy đủ Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 24 tuổi, quê Cần Thơ, số đo hình thể lần lượt là 87-63-98 cm. Cô đoạt á hậu Miss World Vietnam vào tháng 8/2022, một tuần sau đó được đơn vị nắm bản quyền cử thi Miss Intercontinental tại Ai Cập và đăng quang.
Bảo Ngọc có gương mặt thanh tú, làn da sáng.
Bảo Ngọc tại hậu trường các sự kiện giải trí.
Cô cho biết thừa hưởng gen chiều cao từ gia đình, bố mẹ đều trên 1,7 m. Ngoài ra, Bảo Ngọc tập luyện thể thao nhiều lúc bước vào tuổi thiếu niên.
Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Bảo Ngọc từng bị bạn bè trêu chọc "như cây sào", tuy nhiên lớn lên cô không còn tự ti, xem đây là ưu điểm. Dù thế, Bảo Ngọc nhìn nhận "chiều cao không phải là tất cả" để giúp cô thành công trong showbiz mà phần lớn đến từ sự nỗ lực, coi trọng giá trị tri thức, nhân ái.
Với đôi chân dài 1,23 m, Bảo Ngọc thường diện trang phục cắt xẻ, xuyên thấu để tôn ưu điểm hình thể.
Nhiều năm qua, Bảo Ngọc là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, thường giữ vai trò vedette trên sàn runway.
Hoa hậu trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Khang Trịnh tại Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 13, giữa tháng 12/2025 ở TP HCM.
Bảo Ngọc catwalk với áo dài của nhà thiết kế Trung Đinh tại Tuần lễ Du lịch TP HCM trong vai trò đại sứ, tháng 12/2025.
Stylist Hiền Danh cho biết thường dựa vào tính chất sự kiện để chọn đồ thích hợp cho Bảo Ngọc. Với thảm đỏ showbiz, anh ưu tiên trang phục có phong cách gợi cảm vừa đủ. Khi dự chương trình giao lưu, chẳng hạn trong vai diễn giả, nói chuyện với sinh viên, cô chọn váy áo thanh lịch.
Hoa hậu phối sơ mi cùng chân váy công sở khi ghi hình talkshow cùng Gen Z.
Bảo Ngọc là một trong những mỹ nhân Vbiz có học vấn tốt. Tháng 11/2025, cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Cô đạt chứng chỉ IELTS 8.0.
Ngoài ra, người đẹp đoạt các học bổng từ chính phủ Canada, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học New South Wales. Hiện cô chuẩn bị theo đuổi chương trình thạc sĩ.
Bảo Ngọc yêu thích du lịch, thời trang.
Đời thường, hoa hậu hướng đến hình ảnh trẻ trung.
Bảo Ngọc khi đi ăn uống, dạo phố.
Bảo Ngọc là thí sinh Việt Nam tại Miss World lần thứ 73, công bố hồi tháng 8/2025. Cô và êkíp có nhiều tháng chuẩn bị dự án nhân ái, rèn luyện kỹ năng trình diễn, thuyết trình, ứng xử trước khi dự thi trong năm nay. Cô đặt mục tiêu là người đẹp trong nước đầu tiên đăng quang sân chơi sắc đẹp lâu đời nhất hành tinh.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp