Sắc vóc hoa hậu cao nhất showbiz Việt

Cô cho biết thừa hưởng gen chiều cao từ gia đình, bố mẹ đều trên 1,7 m. Ngoài ra, Bảo Ngọc tập luyện thể thao nhiều lúc bước vào tuổi thiếu niên.

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Bảo Ngọc từng bị bạn bè trêu chọc "như cây sào", tuy nhiên lớn lên cô không còn tự ti, xem đây là ưu điểm. Dù thế, Bảo Ngọc nhìn nhận "chiều cao không phải là tất cả" để giúp cô thành công trong showbiz mà phần lớn đến từ sự nỗ lực, coi trọng giá trị tri thức, nhân ái.