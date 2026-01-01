Bảo Ngọc, Duyên Quỳnh là công dân trẻ tiêu biểu TP HCM

Hoa hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Duyên Quỳnh, cùng 10 gương mặt trẻ được vinh danh, ghi nhận đóng góp nổi bật trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng, sáng 1/1.

Chương trình Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM do Thành đoàn tổ chức thường niên vào ngày đầu năm mới suốt 20 năm qua, dành cho các cá nhân dưới 35 tuổi. Năm nay, từ 157 hồ sơ do 86 đơn vị giới thiệu, hội đồng xét chọn 12 cá nhân tiêu biểu hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, học tập, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao, y tế, khởi nghiệp.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 24 tuổi, được vinh danh nhờ chuỗi hoạt động bền bỉ trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. Hoa hậu Liên lục địa 2022 hiện là nhà sáng lập doanh nghiệp xã hội Gen Zero, thường xuyên tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, phát triển xanh và các chiến dịch thanh niên tình nguyện.

Ca sĩ Duyên Quỳnh (trái) và hoa hậu Bảo Ngọc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cùng được tuyên dương trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh, 35 tuổi, nhiều năm gắn bó với các chương trình biểu diễn phục vụ chiến sĩ hải quân, lực lượng tuyến đầu và người dân vùng sâu, vùng xa; đồng thời tham gia các dự án âm nhạc thiếu nhi mang tính giáo dục.

Duyên Quỳnh được nhiều người biết đến qua bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Ca khúc tạo cơn sốt mạng xã hội và vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật năm qua, đạt hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng. Tác phẩm còn dược vinh danh Bài hát đặc biệt của năm tại Vietnam iContent Awards 2025, hồi tháng 11/2025, đang nằm trong đề cử Bài hát của năm, Ca khúc hiện tượng giải Làn Sóng Xanh 2025.

Ca sĩ hiện còn phối hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong chương trình cộng đồng 300 bài hát thiếu nhi cùng dự án khác dành cho trẻ em.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học có TS Mai Ngọc Xuân Đạt, 33 tuổi, nghiên cứu viên Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến (Đại học Quốc gia TP HCM), chủ nhân giải thưởng Quả cầu vàng 2025 lĩnh vực công nghệ y – dược. Trong khi đó, Võ Ngọc Minh Anh, 21 tuổi, sinh viên Công nghệ thông tin Đại học Khoa học Tự nhiên, được ghi nhận với các thành tích học tập và giải thưởng dành cho nữ sinh khoa học - công nghệ.

Ngành y tế có bác sĩ CKI Nròng K’Duy Py, 28 tuổi, người dân tộc Cơ Ho, đang công tác tại Bệnh viện Nhân Ái, lựa chọn gắn bó với tuyến cuối điều trị bệnh nhân HIV/AIDS tại khu vực vùng sâu. Lĩnh vực khởi nghiệp ghi nhận ThS Trần Tài, 34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam, với các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp.

Khối lực lượng vũ trang có Đại úy Trịnh Hải Thắng, 33 tuổi, và Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, 34 tuổi, công tác tại Công an TP HCM, trực tiếp tham gia nhiều chuyên án lớn về phòng, chống tội phạm ma túy.

12 gương công dân trẻ tiêu biểu TP HCM chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo TP HCM. Ảnh: Lê Tuyết

Thể thao thành tích cao được đại diện bởi Nguyễn Tấn Sang, 26 tuổi, vận động viên Pencak Silat quốc gia và Nguyễn Tứ Cường, 26 tuổi, vận động viên Vovinam. Công tác Đoàn - Hội - Đội ghi nhận anh Đỗ Tiến Đạt, 35 tuổi, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông và chị Đoàn Thị Thu Chung, 35 tuổi, Phó tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho rằng chương trình Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là kênh phát hiện, bồi dưỡng và kết nối lực lượng trẻ nòng cốt, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố. Lãnh đạo thành phố tin tưởng các gương mặt được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho thanh niên TP HCM.