Bảo Ngọc: 'Tôi muốn là người đẹp Việt đầu tiên thắng Miss World'

Hoa hậu Bảo Ngọc nói đặt mục tiêu chiến thắng Miss World không phải vì quá tự tin mà để tạo động lực mỗi ngày.

Hôm 8/8, đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh Việt Nam đến Miss World công bố Bảo Ngọc sẽ tham gia mùa thứ 73. Dịp này, cô nói về cơ hội, khả năng của bản thân để chinh phục vương miện sân chơi sắc đẹp quốc tế lâu đời.

- Từng vuột mất cơ hội thi Miss World vào năm 2022, sau ba năm chị được đề cử đi thi, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi luôn tin tưởng vào giá trị, thông điệp mà cuộc thi hướng tới - Beauty With A Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả). Với tôi, Miss World là nơi các cô gái thể hiện lý tưởng, trách nhiệm với cộng đồng thông qua công việc, dự án theo đuổi.

Tôi trân trọng cơ hội vì đó là giấc mơ. Tôi cũng biết ơn sự ủng hộ của khán giả - động lực lớn nhất để tôi cố gắng hơn trên chặng đường sắp tới.

Tôi đang ở ngưỡng cửa tuổi trẻ, có nhiều khao khát. Tôi muốn mang đến cuộc thi các giá trị mà bản thân theo đuổi: tri thức, đóng góp cho xã hội, định hướng phát triển bền vững. Ngoài ra, tôi còn muốn bạn bè quốc tế biết đến đất nước Việt Nam, con người giàu lòng nhân ái, sự ấm áp trong cách đối đãi.

Bảo Ngọc trong bộ ảnh nhận sash (dải băng đeo cho thí sinh) để thi Miss World trong năm 2026.

- Chị đặt mục tiêu nào trong lần thứ hai tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế sau đăng quang Miss Intercontinental 2022?

- Khi đi thi, tôi mong chạm đến ngôi vị cao nhất, mang lại niềm tự hào cho fan sắc đẹp trong nước. Tôi hiểu để chiến thắng một cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới không phải dễ. Tôi đặt mục tiêu cao để tự nhủ mình cố gắng.

Tôi sẽ không chăm chăm hướng đến kết quả mà quên đi thể hiện bản thân hay tôn vinh giá trị nhân ái, truyền cảm hứng. Qua các sân chơi sắc đẹp trước đó, tôi luôn tự hỏi: "Mình chiến thắng vì điều gì?". Với tôi, việc vượt qua giới hạn, vùng an toàn, cho mọi người thấy sự trưởng thành mới là điều quan trọng.

Trở lại thi sau ba năm, tôi có nhiều lo lắng. Nhưng chính giai đoạn chuẩn bị lại là lúc tôi định hình rõ ràng nhất mình là ai. Tôi cố gắng giữ sự bình tâm, không nóng vội trước các tình huống. Đó cũng là cách tôi rèn sự kiên cường, giúp bản thân vững vàng trên mọi sân khấu hay trước những lời khen chê.

Kết quả luôn khó đoán và có nhiều yếu tố vượt ngoài dự tính của thí sinh. Có trường hợp hội tụ đủ yếu tố cần nhưng vẫn ra về tay trắng.

- Chị học gì từ các người đẹp từng tham gia cuộc thi những mùa trước?

- Nhìn lại kết quả của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (top 40), Lương Thùy Linh (top 12), Đỗ Thị Hà (top 13), tôi cảm nhận ai cũng mang đến giá trị, bài học để người sau học hỏi. Nhiệm vụ của tôi là tiếp nối, phát triển những điều họ từng làm hoặc dang dở. Tôi sẽ trực tiếp trò chuyện, lắng nghe họ chia sẻ, rút ra điều phù hợp cho mình.

Gần nhất, khi theo dõi Hoa hậu Ý Nhi tại mùa thi thứ 72, tôi học hỏi được nhiều điều. Cô ấy bước đến Miss World với sự nghiêm túc, đầu tư, dám thay đổi bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn. Chính sự mạnh mẽ đã giúp Ý Nhi dần được mọi người nhìn nhận tích cực hơn - điều tôi ngưỡng mộ. Từ câu chuyện của Miss World Vietnam 2022, tôi càng ghi nhớ một điều, phải nỗ lực, không được phép lơ đãng dù chỉ một khoảnh khắc.

Màn catwalk và phát biểu của Miss World Vietnam 2024 Bảo Ngọc Bảo Ngọc phát biểu tại buổi công bố cô thi Mis World.

- Các người đẹp đoạt vương miện gần đây đều mang đến câu chuyện truyền cảm hứng, còn chị sẽ mang đến điều gì tại cuộc thi?

- Tôi muốn mỗi lời nói của mình sẽ đi kèm hành động. Hiện tôi là thành viên sáng lập Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường, khí hậu. Một năm qua, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là chứng kiến các bạn trẻ đồng hành, cùng lan tỏa hơn thông điệp hành động vì hành tinh xanh. Chúng tôi tổ chức hơn 20 chương trình, thu hút hàng nghìn người tham gia, tạo ra hàng triệu lượt thảo luận quanh chủ đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam và thế giới. Gen Zero còn đồng hành đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam tại các hội nghị quốc tế như COP29, COP30 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện tôi sẽ chọn lọc để phát triển một dự án cụ thể, phù hợp để trình bày tại cuộc thi. Dù ở hình thức nào, chắc chắn nội dung sẽ gắn liền với những từ khóa: khí hậu, thanh niên, trẻ em và thế giới.

Ba năm bước vào showbiz, tôi tự cảm nhận mình trưởng thành, có độ "chín" nhất định. Khác biệt của tôi phần lớn đến từ các công việc đang theo đuổi, có cơ hội trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, nghề người mẫu rèn cho tôi sự tự tin, còn khi làm Giám đốc điều hành của Miss World Vietnam, tôi học cách lãnh đạo.

Xét về sự trưởng thành, tôi không nghĩ đó là một khoảnh khắc cụ thể, mà phải trải qua quá trình rèn luyện liên tục. Đầu năm, tôi vinh hạnh nằm trong đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và nhận bằng khen Tình nguyện Quốc gia của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mỗi lần đặt mình vào công việc mới, tôi lại thấy còn nhiều điều phải học, cải thiện.

Bảo Ngọc tham gia hoạt động trồng rừng ở Tà Cú, ngày 9/8.

- Chị đang trau dồi các kỹ năng nào?

- Tôi tập thể dục để hình thể săn chắc hơn, trau dồi kỹ năng catwalk, phong thái, giao tiếp bằng tiếng Anh, học thêm ngôn ngữ khác.

Miss World không chỉ đòi hỏi vẻ đẹp bên ngoài mà còn tôn vinh lòng trắc ẩn, nhân ái. Tôi tin rằng sức mạnh ấy phải được nuôi dưỡng âm thầm, bền bỉ thì mới chạm đến trái tim khán giả.

Ngoài ra, tôi học cách rèn luyện tư duy sắc bén. Nếu có cơ hội lọt vào top cao, bước vào phần thi ứng xử, tôi muốn khán giả lắng nghe một cô gái Việt Nam có câu chuyện, trải nghiệm thật, gắn liền hành động cụ thể.

Dấu ấn của Bảo Ngọc trong ba năm vào showbiz Dấu ấn Bảo Ngọc trong ba năm vào showbiz.

- Gia đình cổ vũ chị thế nào?

- Tại sự kiện công bố tham gia cuộc thi, mẹ có mặt để chúc mừng tôi. Khi tặng hoa và ôm bà trên sân khấu, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Từ khi tôi đi thi nhan sắc đến lúc bước vào showbiz, gia đình tin tưởng, chưa bao giờ phản đối mà âm thầm cổ vũ.

Tôi từng có giây phút yếu lòng nhưng chỉ cần về nhà ăn bữa cơm với mẹ hay gọi điện thoại trò chuyện cùng bố, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng. Tôi mang theo lời dạy của bố mẹ rằng cuộc sống cần sự nâng cấp mỗi ngày.

Sắc vóc Hoa hậu Bảo Ngọc ở tuổi 24 Sắc vóc Hoa hậu Bảo Ngọc ở tuổi 24.

Hoa hậu tên đầy đủ Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ. Cô cao 1,86 m, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-98 cm. Người đẹp tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Kinh doanh - Quản trị tại Đại học West of England, có chứng chỉ IELTS 8.0. Cô từng đoạt các học bổng từ chính phủ Canada, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học New South Wales, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Hiện cô chuẩn bị theo đuổi chương trình thạc sĩ. Nhiều năm qua, Bảo Ngọc là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, thường giữ vai trò vedette trên sàn diễn.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp