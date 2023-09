Sắc vóc Chúng Huyền Thanh khi tái xuất

Cô là thí sinh trong đội Hương Giang tại The New Mentor, đang đến tập 5. Tại vòng đầu hồi tháng 8, Chúng Huyền Thanh gây bất ngờ về diện mạo. Hồ Ngọc Hà - huấn luyện viên từng đưa Chúng Huyền Thanh đoạt á quân The Face Vietnam 2016 - thừa nhận học trò ngày càng trưởng thành, mặn mà hơn. "Em là một trong những thí sinh có hình thể tốt tại chương trình", Hồ Ngọc Hà nói.