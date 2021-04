Chúng Huyền Thanh sinh con thứ hai

TP HCMNgười mẫu Chúng Huyền Thanh sinh con trai thứ hai bằng phương pháp mổ, sáng 11/4.

Jay Quân cho biết 2h sáng vợ anh vỡ ối, có dấu hiệu sinh nên gia đình đưa cô nhập viện. 5h sáng em bé chào đời, dài 51 cm, nặng 3,7 kg, được đặt tên thân mật là Jason. "Con trai có da trắng, đôi mắt giống bố, mũi miệng lại giống mẹ. Dù chào đời sớm hơn so với ngày dự sinh, may mắn cả hai mẹ con đều bình an, khỏe mạnh", Jay Quân nói.

Con trai thứ hai của Chúng Huyền Thanh - Jay Quân. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cách đây ít ngày, Chúng Huyền Thanh thực hiện bộ ảnh nude kỷ niệm lúc mang bầu. Suốt thai kỳ, cô tăng 20 kg, tập yoga, đi bộ mỗi ngày. "Ngoài chế độ dinh dưỡng để đảm bảo cho em bé phát triển, tôi chăm chỉ tập luyện thể dục, giữ tinh thần luôn thoải mái", cô nói.

Chúng Huyền Thanh chụp ảnh bầu cùng con trai đầu lòng. Ảnh: Thanh Tú.

Jay Quân và Chúng Huyền Thanh quen biết nhau từ năm 13 tuổi, cùng quê Hải Phòng. Từ mối quan hệ bạn bè, họ dần nảy sinh tình yêu. Cả hai kết hôn cuối năm 2017. Bé trai đầu lòng hiện ba tuổi.

Jay Quân sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm N.O.B.B và hiện theo đuổi sự nghiệp độc lập. Ngoài ca hát, anh còn tham gia một số bộ phim. Jay Quân cũng có thời gian làm mẫu và đoạt giải gương mặt triển vọng tại Asia New Star Model Festival 2015. Chúng Huyền Thanh sinh năm 1997, là Á quân The Face Vietnam 2016. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Phóng sự cưới Chúng Huyền Thanh - Jay Quân Phóng sự cưới Chúng Huyền Thanh - Jay Quân. Video: W.

Hiểu Nhân