Sắc vóc bạn gái Liên Bỉnh Phát

Ngọc Kayla sánh đôi bạn trai dự buổi công chiếu tập cuối Running Man Việt Nam - game show Liên Bỉnh Phát tham gia, tối 22/1 tại TP HCM. Cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật trên thảm đỏ. Họ gắn bó hơn sáu năm, từ khi Liên Bỉnh Phát còn là MC, chưa lấn sân đóng phim.
Ngọc Kayla, Liên Bỉnh Phát dự đoán về kết quả Running Man mùa ba ở sự kiện. Video: Ban tổ chức cung cấp
Ca sĩ chọn tông trang điểm nhẹ nhàng, diện đồ năng động với áo dây phom corset.
Cuối năm 2025, cả hai dự concert của ca sĩ Quốc Thiên ở TP HCM. Khi Kiss Cam lia tới, diễn viên quay sang hôn má bạn gái trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.
Liên Bỉnh Phát hôn bạn gái trên Kiss Cam. Video: Thành Trung
Cuối tháng 11/2025, Liên Bỉnh Phát đón tuổi 35 bên bạn gái trong buổi công chiếu Quán Kỳ Nam (đạo diễn Leon Lê) - phim điện ảnh anh đóng chính. Dù chủ yếu hoạt động ở mảng nhạc, Ngọc Kayla thường đồng hành, ủng hộ bạn trai trong các sự kiện.
Diễn viên cho biết họ hạn chế chia sẻ về chuyện tình, quan niệm không muốn dùng chuyện riêng tư để gây chú ý. Dù mỗi người có tính cách, sở thích khác biệt, cả hai luôn lắng nghe nhau để thấu hiểu.
Ngọc Kayla theo đuổi dòng nhạc pop dance, chuộng trang phục gam màu nổi bật, tôn dáng trên sân khấu.
Cô tên thật là Ngọc Thương, 35 tuổi, quê ở Đà Nẵng, gia nhập nhóm Mắt Ngọc năm 2015, sau đó tách ra hoạt động solo. Năm 2017, Ngọc Kayla thi The Voice, thuộc đội huấn luyện viên Đông Nhi.
Ngọc Kayla hưởng ứng phong cách kẹo ngọt khi diện crop top, chất liệu jeans phối tua rua.
Hậu trường quay MV của Ngọc Kayla, tháng 12/2025. Video: Nhân vật cung cấp
Thỉnh thoảng, cô thay đổi hình ảnh với mốt menswear.
Cô diện trang phục cut out, xuyên thấu, để tóc búi cao trong một sự kiện.
Ca sĩ ra sân bay chúc mừng bạn trai đoạt giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc), cuối tháng 10/2025.
Liên Bỉnh Phát, 36 tuổi, đóng chính trong phim Song Lang (2018) với nhân vật Dũng "Thiên Lôi". Anh từng nhận giải diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, Nhật Bản 2018. Nhờ tham gia chương trình Running Man Việt Nam và Anh trai vượt ngàn chông gai, diễn viên dần có độ phủ sóng lớn, tiếp cận khán giả trẻ.
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp