Sắc vóc bạn gái Liên Bỉnh Phát

Cuối tháng 11/2025, Liên Bỉnh Phát đón tuổi 35 bên bạn gái trong buổi công chiếu Quán Kỳ Nam (đạo diễn Leon Lê) - phim điện ảnh anh đóng chính. Dù chủ yếu hoạt động ở mảng nhạc, Ngọc Kayla thường đồng hành, ủng hộ bạn trai trong các sự kiện.



Diễn viên cho biết họ hạn chế chia sẻ về chuyện tình, quan niệm không muốn dùng chuyện riêng tư để gây chú ý. Dù mỗi người có tính cách, sở thích khác biệt, cả hai luôn lắng nghe nhau để thấu hiểu.