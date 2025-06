Sạc ôtô điện tại Việt Nam tốn bao nhiêu tiền?

Với các trạm sạc không phải hãng xe cung cấp, khách hàng phải trả 3.000-10.000 đồng cho mỗi kWh điện, tùy vào công suất, thời gian và địa điểm sạc.

Hiện tại, các trạm sạc xe điện công cộng tại Việt Nam phần lớn là của V-Green - công ty khai thác trạm sạc cho xe VinFast. Theo ước tính của công ty, tính đến tháng 3, V-Green sở hữu mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, trải dài trên 34 tỉnh, thành. Hiện tại những điểm sạc này chỉ phục vụ cho xe điện của VinFast và miễn phí đến giữa 2027, và các hãng khác không thể sử dụng.

Với sự xuất hiện ngày càng nhiều của những hãng xe điện khác trong những năm qua, nhất là những hãng Trung Quốc, các trụ sạc của bên thứ ba đã dần xuất hiện, phục vụ cho mọi loại xe điện, kể cả VinFast. Tuy vậy, độ phủ sóng của những trạm sạc này còn thưa thớt, số lượng trụ sạc không nhiều, cùng với giá sạc khác nhau tùy thuộc vào khu vực, thời gian sạc. Sau đây là thông tin những bên thứ ba cung cấp trạm sạc tiêu biểu tại thị trường Việt Nam.

Hầu hết các hãng đều đặt giá theo công suất sạc, hoặc thời gian sạc trong ngày. Công suất sạc càng cao, khách hàng càng phải chi thêm tiền, ví dụ Charge+ định giá 6.000 đồng/kWh nếu khách hàng dùng trụ sạc AC 22 kW, và 8.000 đồng/kWh nếu dùng trụ DC 180 kW. Bên cạnh đó nếu sạc giờ cao điểm giá sẽ cao hơn, ví dụ trạm sạc EverCharge ở Vĩnh Phúc áp mức giá 2.950 đồng/kWh nếu khách hàng sạc từ 0-4h, so với mức 3.489 đồng/kWh nếu sạc từ 4h-9h30.

Như vậy với mẫu BYD Atto 3 dung lượng pin 49,92 kWh trên bản tiêu chuẩn, cho quãng đường di chuyển 410 km, khi sạc đầy qua trụ công cộng sẽ tốn thấp nhất là 150.000 đồng, cao nhất là 500.000 đồng. So sánh với mẫu xe xăng cỡ nhỏ, ví dụ Mitsubishi Xforce với bình xăng 42 lít, đổ đầy sẽ tốn khoảng 840.000 đồng, theo thông số đưa ra của nhà sản xuất, mức tiêu thụ xăng trung bình là 6,2 lít/100 km, đầy bình xăng sẽ di chuyển được 600-700 km. Có thể thấy việc sử dụng xe điện vẫn lợi về mặt nhiên liệu hơn so với xe xăng.

Theo quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cuối tháng 5, trụ sạc xe điện chuyên dụng được áp mức giá riêng, cao hơn so với giá điện cho sản xuất, nhưng thấp hơn giá điện cho kinh doanh. Cơ cấu biểu giá điện theo cấp điện áp, thấp nhất bằng 71%, cao nhất bằng 195% giá bán lẻ điện hiện hành (2.204,07 đồng), thay đổi tùy vào thời gian sạc trong ngày. Như vậy, mức giá mà các đơn vị trạm sạc phải trả tiền điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là từ 1.565-4.298 đồng/kWh.

Giá của các trạm sạc trên đều cao hơn so với tiền điện phải trả cho EVN. Lý do giá sạc điện tới người tiêu dùng cao hơn vì còn bao gồm chi phí đầu tư, vận hành, quản lý, tiền lãi... Theo bà Lạc Hoa, trưởng phòng kinh doanh và truyền thông của thương hiệu trạm sạc Ever EV, thời gian thu hồi vốn trung bình khi đầu tư vào trạm sạc là từ 2-3 năm hoặc lâu hơn, tùy vào nhu cầu sử dụng xe điện thực tế tại địa điểm mở trạm sạc.

Trụ sạc xe điện lắp trong khuôn viên khách sạn tại Rạch Giá, Kiên Giang. Ảnh: Trần Chí Niệm

Ngoài những công ty trên, còn nhiều công ty và cá nhân khác lắp đặt trụ sạc để phục vụ nhu cầu cá nhân, hoặc tăng tiện ích cho cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, khách sạn. Tuỳ từng nơi, có thể tính phí hoặc miễn phí cho khách.

Hồ Tân