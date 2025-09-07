Sabalenka lần thứ hai liên tiếp vô địch Mỹ Mở rộng

MỹTay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka thắng đối thủ chủ nhà Amanda Anisimova 6-3, 7-6(3) tối 6/9, qua đó bảo vệ danh hiệu đơn nữ Mỹ Mở rộng.

Sabalenka trở thành tay vợt nữ đầu tiên kể từ Serena Williams (vô địch 2012-2014) bảo vệ thành công danh hiệu tại Grand Slam cuối năm. Chức vô địch tại Mỹ nâng tổng số major của tay vợt Belarus lên con số bốn, bằng với những tên tuổi như Kim Clijsters, Naomi Osaka và Arantxa Sanchez Vicario.

Ở chung kết hôm 6/9, sự khác biệt lớn nhất đến ở số lỗi tự đánh hỏng giữa hai tay vợt cùng sở hữu lối đánh tấn công bóng nặng. Sabalenka chỉ tự mắc 15 lỗi đánh hỏng, trong khi Anisimova mắc tới 29 lỗi. Tay vợt Mỹ lần thứ hai liên tiếp thất bại ở chung kết Grand Slam, sau khi từng thua Iga Swiatek 0-6, 0-6 ở Wimbledon hai tháng trước.

Sabalenka (phải) và Anisimova trên bục nhận giải, tại sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 6/9. Ảnh: Reuters

Anisimova chơi xuất thần tại Grand Slam sân nhà, khi loại Swiatek ở tứ kết và Osaka ở bán kết. Nhưng vào đến chung kết, tay vợt số chín thế giới lại gặp vấn đề tâm lý, thua liền bốn game sau khi dẫn 3-2 ở set đầu.

Anisimova trở lại trong set hai, khi kéo đối thủ vào tie-break dù bị dẫn 3-5. Cô khiến cầu trường bùng nổ khi "sống sót" qua game giao quyết định của đối thủ, gỡ hòa 5-5. Tuy nhiên, ở loạt đấu tie-break cân não, Sabalenka bản lĩnh hơn, dẫn 6-1 rồi thắng 7-3 ở match-point thứ ba. Tay vợt số một thế giới đã thắng cả 19 loạt tie-break gần nhất.

"Hôm nay, tôi đã không chiến đấu đủ mạnh mẽ cho giấc mơ", Anisimova nói sau trận. "Một mùa hè tuyệt vời khi tôi vào đến hai trận chung kết Grand Slam liên tiếp, nhưng thua cả hai trận thì cũng rất cay đắng". Tay vợt Mỹ sau đó được Sabalenka an ủi, khi nhà vô địch cho rằng những thất bại sẽ khiến niềm vui khi đăng quang sau này càng được nhân lên nhiều lần.

Mùa giải 2025 của Sabalenka từng đầy thử thách khi cô thất bại ở chung kết Australia Mở rộng và Roland Garros, cũng như dừng bước tại bán kết Wimbledon. Tuy nhiên, ở Mỹ Mở rộng, Sabalenka đã trở lại mạnh mẽ với bản lĩnh đáng nể. Cô thắng liền hai tay vợt mạnh nhất của chủ nhà là Jessica Pegula và Anisimova ở bán kết và chung kết, tránh được việc thất bại ở ba chung kết Grand Slam liên tiếp trong cùng năm như Justin Henin mùa 2006.

Tay vợt Belarus nhận số tiền thưởng kỷ lục 5 triệu USD, cao hơn nhiều so với 3,6 triệu USD cho chức vô địch năm ngoái.

Vy Anh