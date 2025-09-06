Sabalenka đấu Anisimova ở chung kết Mỹ Mở rộng

MỹHạt giống số một Aryna Sabalenka vào chung kết major thứ ba mùa này, gặp tay vợt chủ nhà Amanda Anisimova.

*Sabalenka - Anisimova: 3h Chủ nhật 7/9, giờ Hà Nội.

Trong vòng hai tháng, tay vợt số tám thế giới Anisimova lọt vào hai trận chung kết Grand Slam liên tiếp. Cô từng thua Iga Swiatek ở chung kết Wimbledon mà không thắng nổi game nào. Nhưng tại New York tuần này, Anisimova đã đánh bại chính Swiatek ở tứ kết, trước khi thắng tiếp một cựu vô địch giải là Naomi Osaka 6-7, 7-6, 6-3 ở bán kết.

Sabalenka (trái) thua sáu trong chín lần chạm trán Anisimova trước đây. Ảnh: Reuters

Trước Osaka đang hồi sinh mạnh mẽ, Anisimova trải qua trận đấu dài ba giờ đồng hồ, kết thúc ngay trước nửa đêm giờ New York ngày 4/9. Hai set đầu đều dài trên một giờ đồng hồ, với các loạt bóng giằng co phải kết thúc ở tie-break. Osaka thắng trước 7-4 ở loạt đầu tiên, và Anisimova thắng lại 7-3 ở loạt thứ hai.

Set cuối chứng kiến sự cẩn trọng của cả hai với chỉ một break-point xuất hiện trong tám game đầu. Anisimova tận dụng thành công ngay cơ hội đầu tiên này để tạo lợi dẫn ba game. Đến game chín, Osaka có cơ hội đòi lại break-point khi hai lần vượt lên từ sau điểm 40 đều. Nhưng Anisimova cứu cả hai điểm bằng những pha giao bóng tốt, trước khi tận dụng được match-point thứ ba để thắng 6-3.

Anisimova là tay vợt đầu tiên hạ được Osaka ở bán kết major, khi ngôi sao Nhật Bản toàn thắng cả bốn trận trước đó. Tay vợt Mỹ có cơ hội giành Grand Slam đầu tiên nếu đánh bại Aryna Sabalenka ở trận cuối cùng. Cô từng vượt qua đối thủ số một thế giới ở bán kết Wimbledon mùa này, cũng như trận đối đầu gần nhất trên sân cứng tại Toronto năm ngoái.

Cũng như Anisimova, Sabalenka trải qua trận bán kết kịch tính dài ba set với Jessica Pegula. Tay vợt Belarus bị dẫn trước một set, nhưng thể hiện bản lĩnh ở hai set sau bằng việc tận dụng tốt break-point và bảo toàn game nhờ sức mạnh giao bóng. Đây là trận chung kết Grand Slam thứ ba của Sabalenka mùa này, nhưng cô chưa có danh hiệu nào. Trong sự nghiệp, tay vợt 27 tuổi thắng ba trong sáu trận chung kết major đã tham dự.

"Tôi thực sự háo hức trước một trận chung kết nữa", Sabalenka phát biểu trước khán giả sân Arthur Ashe hôm 4/9. "Nếu được nâng cup một lần nữa, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất".

Năm thứ ba liên tiếp Sabalenka có mặt ở trận cuối cùng Mỹ Mở rộng. Năm ngoái cô thắng chính Pegula ở chung kết, còn năm 2023 thua Coco Gauff.

Vy Anh