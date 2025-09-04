Anisimova hạ Swiatek tại Mỹ Mở rộng 2025

MỹTay vợt chủ nhà Amanda Anisimova thắng 6-4, 6-3 ở tứ kết trước Iga Swiatek, đối thủ mà cô từng thảm bại 0-6, 0-6 ở chung kết Wimbledon.

Chơi ở sân Arthur Ashe với sự cổ vũ của khán giả nhà, Anisimova sớm tạo thế trận giằng co với Swiatek bằng các loạt bóng bền.

Ở cuối set một, họ tạo nên pha bóng 17 lần chạm vợt mà Swiatek phải cứu break-point. Nhưng chủ nhân sáu Grand Slam không tránh được thất bại ở game này, khi Anisimova ghi liền hai điểm kế tiếp. Trong game giao quyết định, hạt giống số tám buộc đối thủ đánh thuận tay ra ngoài ở set-point thứ hai và giành chiến thắng 6-4.

Swiatek (trái) chúc mừng Anisimova sau trận tứ kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 3/9. Ảnh: Reuters

So với trận chung kết Wimbledon, Anisimova chơi tự tin và đánh ít lỗi hơn khi được thi đấu ở mặt sân cứng ưa thích. Dù bị dẫn sớm 0-2 ở set hai, Anisimova giữ vững tâm lý hưng phấn, giữa những tiếng hô "Chúng tôi yêu Amanda" vang lên khắp khán đài. Tay vợt 24 tuổi thắng liền ba game kế sau để lấy lại lợi thế, sau đó tận dụng thêm một break-point để nâng tỷ số lên 5-3. Trong game cuối, dù lỡ hai match-point, Anisimova lại có may mắn trợ giúp khi cú đánh cuối cùng chạm mép lưới nảy sang phần sân của Swiatek khiến tay vợt Ba Lan không kịp cứu thua.

Trận đấu lấn lướt của Anisimova với 23 winner, hơn Swiatek 10 điểm. Cô tận dụng được bốn trong chín break-point, và chỉ bốn lần đối mặt nguy cơ thua game giao. "Mấu chốt cho chiến thắng này là sự chuẩn bị về tinh thần", tay vợt Mỹ chia sẻ sau trận. "Vào trận với tâm thế đúng đắn đã giúp tôi vượt qua khó khăn, trong một trận đấu rất đặc biệt vì kết quả Wimbledon trước đó".

Swiatek thì phủ nhận sự chủ quan sau chiến thắng áp đảo hoàn toàn ở London hai tháng trước. Cô nói: "Ai cũng biết Anisimova giỏi thế nào. Cô ấy chơi không tốt ở chung kết Wimbledon nhưng đó chỉ là một ngày tồi tệ, không phải đẳng cấp của cô ấy. Tôi luôn sẵn sàng cho một trận khó khăn với cô ấy và hôm nay mọi thứ đúng như vậy".

Anisimova sẽ có cơ hội chơi trận chung kết major thứ hai liên tiếp nếu đánh bại một cựu vô địch khác là Naomi Osaka, người đang trở lại ngoạn mục ở Flushing Meadows. Tay vợt Nhật Bản đánh bại hạt giống số 11 Karolina Muchova 6-4, 7-6 bằng lối chơi chắc chắn, kiểm soát tâm lý tốt và những bước di chuyển linh hoạt.

Thành công của Osaka đến sau khi cô hợp tác với HLV Tomasz Wiktorowski, người từng giúp Swiatek đoạt bốn Grand Slam. Trước đó ở vòng bốn, Osaka gây ấn tượng mạnh khi đánh bại hạt giống số ba Coco Gauff, chỉ sau 64 phút với tỷ số 6-3, 6-2.

Đây là sự kiện major đầu tiên từ khi trở lại năm ngoái mà Osaka được xếp hạt giống. Cô từng hai lần vô địch Mỹ Mở rộng, các năm 2018, 2020. Năm 2023, cô quyết định nghỉ sinh con, tạm rời xa quần vợt sau khi gặp rắc rối với vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Ở cặp bán kết còn lại, hạt giống số một Aryna Sabalenka đấu tay vợt chủ nhà thứ hai có mặt ở vòng này là Jessica Pegula. Sabalenka trước đó được nghỉ tứ kết, nhờ đối thủ Marketa Vondrousova rút lui.

Vy Anh