Sabalenka hưởng thụ bên bạn trai

MaldivesTay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka tận hưởng kỳ nghỉ ở thiên đường du lịch Maldives, sau khi thua trận chung kết WTA Finals.

Xóa tan những lời dè bỉu về ngoại hình có phần nam tính, Sabalenka khoác lên mình bộ bikini và phô diễn đường cong bằng những bức ảnh chụp cùng bạn trai Gorgios Frangulis - doanh nhân Brazil gốc Hy Lạp.

Sabalenka (trái) và bạn trai Frangulis trong kỳ nghỉ ở Maldives, hôm 19/11. Ảnh: Instagram

Đôi tình nhân tận hưởng kỳ nghỉ ở một resort sang trọng tại Maldives, thiên đường nghỉ dưỡng của các ngôi sao thể thao. Cùng thời điểm này, tay vợt số ba thế giới Alexander Zverev cũng có mặt ở đây và nhiều tay vợt khác đang trên đường đến sau một năm thi đấu căng thẳng.

Nhiều ngôi sao quần vợt ký hợp đồng quảng bá du lịch cho Maldives, và đó là lý do họ chọn điểm đến này. Sabalenka và hai đồng nghiệp nữ khác là Mirra Andreeva và Anatasia Potapova nhận nhiều ưu đãi khi du lịch tại hòn đảo.

"Tôi thích thể hiện tất cả bản thân mình ra ngoài, đến mức dường như mọi người biết mọi thứ về tôi", Sabalenka tâm sự khi dự giải Trung Quốc Mở rộng tháng trước. "Tôi muốn kết nối với mọi người, và đi nhiều nơi để trải nghiệm. Kỳ nghỉ cuối năm luôn quan trọng, vì đó là lúc tôi tách bản thân khỏi công việc và nạp lại năng lượng".

Trái với sự mạnh mẽ trên sân đấu, Sabalenka gần đây thường xuyên xuất hiện quyến rũ trong những bộ bikini. Cô dần thay đổi hình ảnh sau biến cố vào năm 2024, khi bạn trai cũ Konstantin Koltsov qua đời ở tuổi 42 trong một trường hợp được xác định là tự tử. The Sun cũng cho rằng việc đăng tải nhiều hình ảnh bikini là động thái để đáp trả những bình luận của đồng nghiệp Marta Kostyuk về sự "nam tính" của cô.

Sabalenka tại khu nghỉ dưỡng Waldorf Astoria Maldives, hôm 18/11. Ảnh: Instagram

Sabalenka đoạt 4 danh hiệu trong năm 2025, nhưng bỏ lỡ nhiều vinh quang cao quý. Cô thua bốn trận chung kết lớn là Australia Mở rộng, Indian Wells, Roland Garros và WTA Finals. Tay vợt Belarus cũng bị loại ở bán kết Wimbledon, trước khi vô địch Mỹ Mở rộng để giữ chắc vị trí số một thế giới.

Trong một năm mà kình địch Iga Swiatek sa sút, Sabalenka gặp thách thức từ loạt đối thủ Mỹ. Cô đã gặp bốn đối thủ Mỹ khác nhau trong bảy trận chung kết góp mặt. Sabalenka kết thúc mùa giải 2025 với những kỷ lục, gồm số trận thắng nhiều nhất (63), tổng điểm cao nhất (10.870) và kiếm nhiều tiền thưởng nhất lịch sử trong một năm (15 triệu USD).

Vy Anh