Sabalenka dùng bikini đáp trả chỉ trích

Bị đồng nghiệp Marta Kostyuk tố có nhiều hormone nam tính, tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka đáp trả bằng loạt ảnh bikini.

Sabalenka tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Atlantis The Royal, ở Dubai, UAE tuần này. Ảnh: Sun

Sau khi vô địch Mỹ Mở rộng rồi dừng bước ở bán kết Vũ Hán Mở rộng, Sabalenka đến Dubai để thư giãn cùng bạn thân và cũng là đồng nghiệp Paula Badosa. Cô nghỉ ngơi trước khi bước vào giải đấu cuối mùa WTA Finals tại Riyadh, Arab Saudi khởi tranh 1/11.

Trong chuyến đi, Sabalenka đăng tải một loạt ảnh gợi cảm với áo tắm, tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Atlantis The Royal. The Sun cho rằng đây là động thái để đáp trả những bình luận của Kostyuk về sự "nam tính" của cô.

Kostyuk, đang xếp thứ 27 thế giới, cho rằng việc phải đối đầu với Sabalenka hoặc Iga Swiatek là không công bằng. Tay vợt 23 tuổi đã thua cả 7 lần gặp họ, trong đó có bốn lần trước Sabalenka. Kostyuk cho rằng lý do thất bại nằm ở thể chất vượt trội của bộ đôi kể trên.

"Chúng ta ai cũng có cấu trúc sinh học riêng", Kostyuk nói với Tennis365 khi dự giải Vũ Hán Mở rộng hồi đầu tháng. "Một số người có mức testosterone cao hơn. Đó là điều tự nhiên, và rõ ràng điều đó mang lại lợi thế. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn họ. Tôi cố gắng tìm cách đánh bại họ bằng những kỹ năng tennis mà tôi có, nhưng tôi phải nỗ lực và di chuyển nhiều hơn họ để thắng từng điểm".

Kostyuk (trái) rời sân sau khi thua Sabalenka 2-6, 3-6 tại vòng một Roland Garros 2023. Ảnh: AP

Thực tế, Kostyuk kém Swiatek một tuổi nhưng có cùng chiều cao 1,75 m, trong khi Sabalenka 27 tuổi cao 1,8 m. Kostyuk chỉ nặng 60 kg, kém Swiatek 10 kg và kém Sabalenka 20kg, nhưng di chuyển không vượt trội hai đối thủ top 2 thế giới. Trong top 6 bảng điểm WTA, Jessica Pegula chỉ cao 1,7 m còn Jasmine Paolini 1,63 m vẫn cạnh tranh sòng phẳng với Sabalenka và Swiatek.

"Tôi có kỹ năng riêng, nhưng cuối cùng thì họ đều to lớn hơn tôi, cao hơn tôi, mạnh hơn tôi", Kostyuk nói thêm. "Tôi không thể tự khiến mình nặng hơn 10 kg hay cao thêm 5 cm, vì vậy tôi phải tận dụng mọi thứ tôi có. Khi nhìn lại những bức ảnh lúc bắt tay ở lưới, tôi trông nhỏ bé hơn rất nhiều so với họ. Có rất nhiều điều tôi có thể làm để trở nên giỏi hơn, nhưng họ vẫn có lợi thế so với tôi".

Trái với sự mạnh mẽ trên sân đấu, qua loạt ảnh chụp tại Dubai mới đăng tải, Sabalenka xuất hiện quyến rũ trong những bộ bikini. Cô dần thay đổi hình ảnh sau biến cố vào năm 2024, khi bạn trai cũ Konstantin Koltsov qua đời ở tuổi 42 trong một trường hợp được xác định là tự tử. Sau đó, cô hẹn hò với Georgios Frangulis, doanh nhân người Brazil gốc Hy Lạp.

Loạt ảnh bikini của Sabalenka trên mạng xã hội, khi cô nghỉ dưỡng tại Dubai, UAE tuần này. Ảnh: Sun

Năm 2025, sự nghiệp của Sabalenka cũng thăng tiến mạnh với bốn danh hiệu, trong đó có chức vô địch Mỹ Mở rộng. Tay vợt số một thế giới cũng vào chung kết một Grand Slam khác là Roland Garros. Trong sự nghiệp, Sabalenka đã giành 21 chức vô địch, kiếm được hơn 42 triệu USD tiền thưởng.

