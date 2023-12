Sa Pa, du thuyền Hạ Long 'cháy' phòng dịp Tết Dương lịch

Sa Pa và các điểm đến gần Hà Nội, dễ tiếp cận bằng ôtô, đang thu hút lượng lớn khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Ở khu vực miền bắc, thống kê từ nền tảng đặt phòng Mustgo với 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc cho thấy du thuyền Hạ Long gần như đã kín chỗ, chủ yếu là khách quốc tế.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, cũng cho biết các đoàn đặt "last minute" (phút chót) đã không còn chỗ. Trong dịp Tết Dương lịch, Best Price ghi nhận hơn 1.000 lượt đặt phòng với tổng cộng 3.000 khách với sản phẩm du thuyền vịnh Hạ Long - tất cả là khách nước ngoài. Khách vẫn giữ thói quen đặt sớm, công ty ghi nhận đơn đặt đầu tiên từ tháng 11/2022. Theo ông Tú, khách nước ngoài luôn coi vịnh Hạ Long là điểm đến hàng đầu cho kỳ nghỉ, đặc biệt Tết Dương lịch.

Bên trong một du thuyền hoạt động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Klook

Một điểm khác cũng được nền tảng này ghi nhận công suất phòng tới 90% là Sa Pa. Các khách sạn 5 sao ở Sa Pa cơ bản đạt 70% công suất phòng, đã bán hết các hạng phòng giá rẻ. Phân khúc 3-4 sao gần như không còn chỗ.

Hà Giang cũng là điểm khả năng cao rơi vào cảnh "cháy" phòng trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang nói chưa có thống kê đầy đủ nhưng các thành viên đều ghi nhận "rất đông, nhiều nơi kín phòng". Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị H'Mông Village, cho biết cơ sở đã bán sạch phòng từ 30/12 đến 1/1/2024.

Với khu vực Đà Nẵng - Hội An, dữ liệu của Mustgo cho thấy công suất phòng đang ở mức khá, dao động 40-60% tại Đà Nẵng và 85-90% ở Hội An. Các phòng khách sạn ở gần biển Đà Nẵng "đắt khách" hơn trong phố.

Một số điểm đến ở khu vực phía nam cũng hưởng lợi nhờ dòng khách quốc tế như Phú Quốc, Nha Trang. Đại diện Mustgo cho biết phân khúc 5 sao ở Phú Quốc đạt công suất trung bình trên 80%, phân khúc 3-4 sao cũng gần như hết phòng. Khách Việt chỉ chiếm 20% tổng số khách đặt phòng ở Phú Quốc giai đoạn này.

Tại thành phố Nha Trang, các khách sạn 5 sao quốc tế đã đạt công suất 90%, khách sạn 5 sao Việt Nam khoảng 30%. Ở khu vực Cam Ranh, phân khúc 5 sao quốc tế đạt 90% nhờ có khách quốc tế lẫn khách đoàn, phân khúc 5 sao Việt Nam cũng tương tự trong thành phố Nha Trang.

Ở Phan Thiết, công suất trung bình khoảng 45-60% do chủ yếu là các resort phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng. Mustgo cho biết một số khách sạn không phụ thu và yêu cầu ở tối thiểu hai đêm trong dịp này, tương tự các dịp cao điểm khác.

Tuy nhiên, công suất phòng tại thành phố Hạ Long mới đạt khoảng 30-40%. Lý do là miền bắc đang vào mùa lạnh, không phù hợp cho các hoạt động vui chơi tại biển. Ghi nhận của nền tảng Mustgo chỉ ra tỷ lệ lấp phòng ở Thanh Hóa cũng không cao trong giai đoạn này.

Ông Nguyễn Nhật Vũ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, nói Đà Lạt sụt giảm khách nội trong dịp lễ năm nay, có thể do vấn đề kinh tế. Báo cáo từ hiệp hội chỉ ra công suất phòng ở các khách sạn nhỏ chỉ ở mức 50%, phân khúc 3 sao trở lên tương đối ổn. Trong khi đó, đại diện Dalattourist, đơn vị lữ hành lớn ở Đà Lạt, cho biết lượng khách đặt chỗ ở nhà hàng thuộc hệ thống của họ đã giảm tới 50% so với cùng kỳ năm trước.

Một resort ở Phú Quốc. Ảnh: Booking

Dữ liệu phòng vé máy bay của Best Price cho thấy giá vé máy bay chiều TP HCM - Đà Lạt giai đoạn 29/12-1/1 vào khoảng 3,8 triệu đồng khứ hồi, tăng 1,6 lần so với đầu tháng và 1,1 lần so với một tuần trước đó. Giá vé khứ hồi thấp nhất từ Hà Nội giai đoạn 29/12-1/1 vào khoảng 4,6 triệu đồng, trong khi đó, giá trung bình ngày thường vào khoảng 2,5 triệu đồng - theo dữ liệu từ Google.

Một địa phương khác cũng dự báo sự sụt giảm khách là Vũng Tàu - với công suất phòng trung bình chỉ đạt 30%, theo Mustgo. Riêng khu vực Hồ Tràm, lượng phòng của các resort gần như được bán sạch nhờ dòng khách chơi golf. Đại diện Hiệp hội Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cũng dự đoán khách năm nay giảm, nguyên nhân chủ yếu là khách từ TP HCM đang có nhiều lựa chọn khác, kinh tế chung kém.

Tú Nguyễn