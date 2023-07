Vịnh Hạ Long. Ảnh: Jakarta Post

Thời tiết

Vịnh Hạ Long có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, chia làm hai mùa chính theo miền Bắc. Mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 20 độ C, thấp nhất dưới 10 độ C. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình 25-29 độ C, thời điểm nóng nhất có thể lên đến 37-38 độ C. Ngoài ra, nơi đây còn có hai mùa chuyển tiếp là xuân (tháng 4) và thu (tháng 10).

Đi lại

Sau khi đến Hạ Long ăn uống và vui chơi trong thành phố, du khách sẽ lựa chọn hình thức phù hợp tham quan vịnh. Nếu đã đặt trước hãng tàu hoặc tour, du khách sẽ được hướng dẫn chi tiết. Còn nếu tự mua vé, nên tham khảo thông tin tại hai cảng tàu lớn ở Hạ Long gồm: Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (cách trung tâm TP Hạ Long 12 km) và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ở trung tâm TP Hạ Long, số lượng tàu ít hơn cảng Tuần Châu.

>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hạ Long



Hình thức tham quan



Tàu tham quan

Đây là dịch vụ chở khách từ các cảng, bến của thành phố Hạ Long tới bãi đảo và các thắng cảnh theo từng tuyến. Có nhiều loại tàu từ bình dân đến cao cấp. Có thể thuê tàu bằng cách ghép hoặc thuê riêng và tuỳ theo các tuyến. Giá vé được phép tăng vào các ngày cao điểm cuối tuần hoặc lễ Tết, nhưng không quá 30%.

Tàu lưu trú