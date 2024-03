Ryu Jun Yeol, Han So Hee chia tay

Cặp sao Hàn Quốc Ryu Jun Yeol, Han So Hee đường ai nấy đi sau hai tuần công khai tình cảm.

Ngày 30/3, C-JeS Entertainment - công ty quản lý của Ryu Jun Yeol - xác nhận với tờ Newsen: "Ryu Jun Yeol đã chia tay Han So Hee". Phía tài tử Reply 1988 không tiết lộ lý do và không trả lời thêm câu hỏi nào.

9Ato Entertainment - công ty quản lý Han So Hee - ra thông báo tương tự, có đoạn: "Han So Hee đã gây khó khăn cho bản thân và công chúng vì cảm xúc cá nhân và cách giao tiếp chưa đúng đắn. Thật xin lỗi, chúng tôi nhận mọi lời chỉ trích. Trên hết, công ty phải chịu trách nhiệm phần lớn vì đã không chăm sóc tốt cho diễn viên". Đại diện 9Ato Entertainment nói đang kiểm điểm, khắc phục mọi sai lầm và mong khán giả tiếp tục ủng hộ Han So Hee.

Sáng cùng ngày, Han So Hee đăng bức ảnh "Thiên nga Australia" Nicole Kidman ăn mừng lên blog cá nhân, không kèm chú thích. Truyền thông Hàn phân tích hình ảnh ấy được chụp vào ngày minh tinh quyết định ly hôn Tom Cruise, do đó, họ cho rằng Han So Hee ẩn ý chuyện chia tay Ryu Jun Yeol, sảng khoái khi trở về trạng thái độc thân.

Han So Hee đăng ảnh Nicole Kidman lên blog, dấy lên tin cô và bạn trai đường ai nấy đi. Ảnh: Instagram Xeesoxee

Trước đó một ngày, Han So Hee gây bàn tán khi đăng tâm thư dài lên Instagram rồi lập tức xóa. Cô khẳng định không phải là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Jun Yeol và bạn gái cũ - Lee Hyeri. Họ gặp nhau lần đầu tháng 11/2023, khi Ryu Jun Yeol đã chia tay. Cô ngầm trách bạn trai im lặng, thất vọng khi anh để cô một mình hứng chịu thị phi.

Diễn viên nói khó chịu khi một bộ phận khán giả bàn luận, nói điều không hay về gia đình cô, chê học vấn, ngoại hình và nhiều điều không liên quan. Han So Hee cũng nhắc lại động thái của Hyeri. "Điều tôi không hiểu là người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị? Tôi không hiểu ý đồ bài đăng ấy", "Tôi thực sự tò mò cô ấy viết nó với mục đích gì, bởi tôi đã nhận rất nhiều suy đoán cùng bình luận khó nghe vì câu ấy", cô nói.

Khép lại tâm thư, So Hee cho biết không muốn lịch sự với kẻ chỉ trích mình. "Xin hãy ghét tôi đến tận cùng, đừng quan tâm hay tìm kiếm tên tôi nữa. Hãy sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của bạn. Cuối cùng, tôi muốn xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề này". Theo News 1, sau tâm thư trên, hàng trăm khán giả vào Instagram của Hyeri bênh vực Han So Hee, chỉ trích Hyeri. Chiều ngược lại, fan Hyeri cũng liên tục miệt thị So Hee. Truyền thông nước này lo ngại bạo lực mạng ảnh hưởng tâm lý hai nghệ sĩ. Ồn ào tình cảm của ba sao Hàn gây xôn xao làng giải trí châu Á nửa tháng qua. Từ trái qua: Han So Hee, Ryu Jun Yeol, Hyeri. Ảnh: Instagram Xeesoxee, C-JeS, GQ

Hôm 14/3, Han So Hee - Ryu Jun Yeol lộ chuyện hẹn hò ở Hawaii, Mỹ. Một ngày sau, Lee Hyeri - tình cũ của Ryu Jun Yeol - hủy theo dõi anh và đăng trên trang cá nhân ảnh một khu nghỉ dưỡng kèm chú thích: "Thú vị thật".

Ngày 16/3, phía Han So Hee - Ryu Jun Yeol xác nhận yêu đương từ đầu năm 2024. Hai ngày sau đó, Lee Hyeri xin lỗi, nói không ngờ mỗi hành động nhỏ của cô đều gây "bão" trên mạng xã hội. Cô hứa cẩn trọng trong lời nói, động thái, tránh sai lầm tương tự.

Trước đó, Ryu Jun Yeol - Lee Hyeri hẹn hò trong 7 năm, được khán giả ủng hộ nhờ hiệu ứng tốt từ phim Reply 1988 (2015). Trên truyền hình năm ngoái, Lee Hyeri cho biết buồn vì bạn trai nhiều khi không nhắn tin, gọi điện cho cô. Hyeri từng nói muốn Ryu Jun Yeol cùng cô đến Hawaii - nơi cô xem như quê hương thứ hai - để nghỉ dưỡng, vui chơi, nhưng chưa có cơ hội đi. Tháng 11/2023, họ thông báo chia tay.

Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol trong Reply 1988 Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol trong Reply 1988. Video: tvN

