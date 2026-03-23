Ruuner Mỹ phấn chấn khi đánh răng giữa chặng marathon

MỹMột ý tưởng tưởng chừng kỳ lạ - đánh răng giữa cuộc đua marathon - đang thu hút sự chú ý của cộng đồng chạy bộ sau chia sẻ của một runner tại California.

Tuần trước, Annie Tran - người từng hoàn thành sáu cuộc half marathon và hai marathon, đăng trên mạng xã hội rằng việc đánh răng khi còn khoảng 10 km cuối đã kéo cô trở lại cuộc đua.

"Bất kỳ runner nào cũng biết mốc 32 km là lúc phải gắng sức và tìm chút năng lượng còn sót lại", cô viết. "Sau khi đánh răng, tôi cảm thấy như được hồi sinh. Mỗi hơi thở đều mát lạnh, the bạc hà, và cú 'sốc nhẹ' đó giúp tôi tỉnh táo, tập trung trở lại. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ thi đấu mà thiếu nó nữa".

Annie cho biết cô lần đầu thử bàn chải đánh răng dùng một lần trong một sự kiện công việc kéo dài. Cảm giác sạch miệng khiến cô thích thú và bắt đầu mang theo chúng khi đi du lịch. Sau đó, cô quyết định thử trong ngày thi đấu.

Theo Canadian Running Magazine, chưa có nghiên cứu trực tiếp nào chứng minh đánh răng giữa lúc thi đấu giúp cải thiện thành tích. Thậm chí, một số nghiên cứu cho thấy bạc hà không tạo ra tác động đáng kể đối với hiệu suất thể thao.

Tuy vậy, kem đánh răng bạc hà có thể tạo hiệu ứng placebo (tâm lý) - tương tự hiện tượng "trông đẹp thì cảm thấy tốt". Cảm giác mát lạnh kích thích hệ thần kinh, mang lại sự tỉnh táo về mặt giác quan và giúp người chạy tạm quên cảm giác mỏi cơ.

Ngoài ra, sau nhiều giờ mất nước, ăn gel năng lượng và thực phẩm nhanh, khoang miệng của runner thường trở nên khó chịu. Đánh răng - giống như việc dội nước lên mặt tại các trạm tiếp sức - có thể đem lại cảm giác sảng khoái và tái tạo năng lượng.

Các loại bàn chải dùng một lần có sẵn kem trên lông bàn chải được xem là tiện lợi nhất vì có thể bỏ đi ngay sau khi dùng. Tuy nhiên, những người muốn giảm rác thải có thể mang theo bàn chải tái sử dụng cùng một tuýp kem nhỏ trong túi áo chạy hoặc balo.

Không chỉ Annie Tran, Courtney Dauwalter, huyền thoại chạy ultra marathon, cũng nổi tiếng với thói quen đánh răng nhiều lần trong các cuộc đua hơn 160 km. Theo cô, đây là một dạng "vệ sinh tinh thần", giúp bản thân cảm thấy tươi mới sau nhiều giờ chạy liên tục.

"Tất nhiên đôi chân rất quan trọng khi chạy ultra, nhưng chìa khóa thật sự lại nằm ở hàm răng", Dauwalter từng chia sẻ với nhà tài trợ Salomon. "Đánh răng giữa cuộc đua giống như vừa tắm xong vậy. Tôi cảm thấy như một con người mới và có luồng năng lượng chạy khắp cơ thể".

Thói quen này thậm chí khiến Salomon ra mắt bộ kit vệ sinh răng miệng cho runner, gồm bàn chải carbon, kem đánh răng bổ sung carbohydrate và điện giải, bình súc miệng và chỉ nha khoa dạng rút.

Với nhiều runner, những chi tiết nhỏ có thể quyết định thành bại của một cuộc đua - và đôi khi, một chiếc bàn chải đánh răng cũng có thể trở thành "vũ khí bí mật" trên đường chạy.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)