Rượt đuổi, đánh nhau - còn đâu cái đầu lạnh của tài xế?

Hôm nay, tôi thấy hai đoạn clip về cách hành xử trên đường của tài xế rất đáng lo ngại.

Video thứ nhất, hai tài xế dừng xe tải ngay giữa đường, trước giao lộ để đánh nhau túi bụi. Video thứ hai, tài xế container và xe tải thay phiên nhau tạt đầu, chèn ép và đánh võng trong khi tham gia giao thông.

Không biết vì nguyên do gì mà những tài xế này lại có những cách hành xử kém văn minh như vậy. Bức tranh giao thông hàng ngày đã luôn chứa đựng những gam màu căng thẳng, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn rình rập. Điều này có thể đến từ những lý do khách quan như đường xá chật hẹp, phương tiện đông đúc. Những một phần cũng là do nguyên nhân chủ quan đến từ các tài xế.

Các tài xế dừng xe giữa đường đánh nhau trên một con đường ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ai cũng biết, lái xe trên đường là rất mệt mỏi vì hầu như phải vận dụng tối đa các giác quan: hai tay luôn cầm vô lăng hoặc cần số, hai mắt nhìn về phía trước và nhìn gương chiếu hậu, tai nghe tiếng động bên ngoài... Những căng thẳng này có thể khiến các bác tài cáu gắt.

Nhưng chèn ép, tạt đầu rồi ngang nhiên dừng xe để xuống đường đánh nhau như vậy thì cái đầu lạnh - một yêu cầu mang tính nguyên tắc nghề nghiệp của tài xế còn đâu?

Xe tải và container kèn cựa nhau trên đường Võ Văn Kiệt, Đông Anh, Hà Nội.

Một lần người em họ của tôi có ý định học nghề lái xe để xin làm tài xế xe tải. Nhưng mọi người xung quanh ngăn cản bởi vì em ấy quá hiền lành. Khi ra nghề sẽ bị các tài xế khác ăn hiếp, chèn ép trên đường. Chưa kể, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường đọc được những tin tức tài xế vác dao, rựa đuổi chém nhau. Bởi nhiều tài xế vẫn thủ sẵn "hàng nóng" trên xe để "phòng thân".

Cùng với việc phát kiển của kinh tế là nhu cầu trao đổi, vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều. Điều này dẫn đến nhu cầu nhân lực tài xế xe tải, container cũng nhiều theo. Thử hỏi, bác tài nào cũng nóng nảy, bợp chợp thì giao thông sẽ hỗn loạn như thế nào?

Tôi nghĩ, khi cấp giấy phép lái xe, các ngành chức năng cần nghiên cứu bổ sung thêm các khóa học tâm lý, các bí quyết giúp tài xế giảm căng thẳng để họ luôn giữ được cái đầu lạnh trên đường.

