Runners Of The Year 2025 kéo dài thời gian đề cử đến cuối năm

Ban tổ chức Runners Of The Year 2025 thông báo gia hạn thời gian nhận đề cử đến ngày 31/12, điều chỉnh lịch bình chọn và lùi lễ trao giải đến 22/3/2026 tại TP HCM.

Theo kế hoạch mới, cổng tự đề cử sẽ mở đến hết ngày 31/12. Trong tuần đầu tiên của năm mới (1-7/1/2026), ban giám khảo sẽ rà soát, chọn lọc hồ sơ trước khi công bố danh sách chính thức bước vào vòng bình chọn cộng đồng, diễn ra từ ngày 8/1 đến 8/3/2026.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 22/3/2026 tại TP HCM, trùng với khuôn khổ giải chạy VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight.

So với lịch cũ, khung thời gian của giải thưởng được kéo dài thêm hơn hai tháng. Trước đó, Runners Of The Year 2025 được chia làm ba giai đoạn: giai đoạn một (1-21/10) mở cổng tự đề cử; giai đoạn hai (22-31/10) ban giám khảo thống nhất danh sách đề cử chính thức; giai đoạn ba (1/11-31/12) cộng đồng tham gia bình chọn.

KOL chạy bộ Trần Hồng Nhung về đích tại Techcombank International Marathon 2025 ngày 6/10. Ảnh: Techcombank Marathon

Đại diện ban tổ chức cho biết việc điều chỉnh lịch trình nhằm tạo thêm thời gian để runner chuẩn bị hồ sơ và giúp hội đồng giám khảo có thêm cơ sở đánh giá.

"Chúng tôi ghi nhận lượng đề cử tăng trong năm nay, trong đó nhiều hồ sơ đến từ cộng đồng phong trào khắp các địa phương. Việc gia hạn sẽ giúp đảm bảo tính toàn diện trong lựa chọn, đồng thời sắp xếp thời điểm trao giải thuận lợi hơn cho các runner sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Hai tháng cuối năm cũng là giai đoạn cao điểm của mùa giải chạy bộ trong nước với khoảng 12 sự kiện lớn được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành. Điều kiện thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho việc thi đấu và rèn luyện giúp runner có thêm cơ hội cải thiện thành tích, bổ sung dữ liệu vào hồ sơ đề cử.

Lê Hùng Cường - thành viên CLB Long Distance Runners đang chuẩn bị dự từ hai đến ba giải trong các tháng 10, 11 và 12. "Nếu đạt thành tích tốt trong khoảng hai tháng rưỡi cuối năm, cơ hội để tôi cũng như nhiều người khác được xét chọn trong hạng mục cá nhân năm nay sẽ rõ ràng hơn", runner sinh năm 1984 nói.

Runner Lê Hùng Cường trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2025 tại Quảng Trị, nơi anh về top 3 nhóm tuổi 40-49 với thành tích 2 giờ 51 phút 12 giây. Ảnh: Tiền Phong Marathon

Runners Of The Year là giải thưởng thường niên do VnExpress tổ chức, nhằm ghi nhận những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật cho phong trào chạy bộ Việt Nam. Theo quy định, kết quả mỗi hạng mục được xác định từ 60% điểm của hội đồng chuyên gia và 40% bình chọn của độc giả trên cổng Runners Of The Year 2025.

Người tham gia có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua website của giải thưởng.

Lan Anh