Runner xếp hàng nhận bib Giải chạy đêm TP HCM

Giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam sẽ diễn ra rạng sáng 22/3. Ban tổ chức bắt đầu phát bib và vật phẩm chiều hôm nay, 20/3, tại khu đô thị Thủ Thiêm, đường Trần Bạch Đằng (phường An Khánh). Nhiều VĐV có mặt từ 12h, đứng xếp hàng chờ mở cửa dù trời nắng nóng.
Hàng dài runner chờ ban tổ chức mở cửa khu expo. Trước đó, lễ khai mạc tổ chức ngay trong khu vực này, khiến không khí trở nên sôi động.
Giải năm nay thu hút 13.000 VĐV trong và ngoài nước. 21km là cự ly đông nhất, xuất phát lúc 2h30 ngày 22/3 tại công viên Tao Đàn. Các cự ly 5km, 10km và 42km xuất phát lần lượt vào 0h05, 0h45 và 1h15.
Ba runner quốc tế tham gia cự ly 21km đến nhận bib sớm. Lần đầu góp mặt tại Giải chạy đêm ở TP HCM, họ đánh giá vật phẩm trong race-kit đa dạng, giúp bổ sung năng lượng trước và sau cuộc đua.
Tiktoker Khánh Thư, chủ kênh khanhthuhocchaybo với gần 2.000 người theo dõi cũng đến sớm check-in, nhận vật phẩm và bib chạy 5km.
KOL Nguyễn Minh Tiến, nổi tiếng với phong cách sống năng động, yêu thích trải nghiệm và du lịch, cũng sẽ hòa nhịp cùng 13.000 runner trong cuộc đua ngày 22/3.
Khu vực phát bib được ban tổ chức phân luồng và gắn biển chỉ dẫn chi tiết, giúp VĐV dễ dàng di chuyển. Hơn 50 tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ runner kiểm tra thông tin và nhận vật phẩm nhanh chóng.
Gần khu phát bib là không gian expo với khoảng 30 gian hàng trải nghiệm và giải trí. Tại quầy bảo hiểm PVI, runner tham gia thi ném vòng để nhận bình giữ nhiệt, sữa, gấu bông, mũ bảo hiểm...
Tại gian hàng Kiri, runner được dùng thử phô mai và nhận quà tặng. Đây cũng là một trong những vật phẩm nằm trong race-kit của cự ly 21km và 42km.
Runner đứng kín gian hàng của Nhà thuốc Long Châu, tìm hiểu các vật phẩm bổ sung dinh dưỡng để chuẩn bị cho cuộc đua.
Gian hàng FPT Shop thu hút đông đảo VĐV với hoạt động thi đấu pickleball nhận quà. Cùng với chạy bộ, pickleball đang là môn thể thao phong trào được nhiều người yêu thích.
Nhiều runner tranh thủ mua sắm trang phục, phụ kiện và bổ sung dinh dưỡng tại các gian hàng để chuẩn bị cho ngày thi đấu.
VĐV check-in cùng mô hình giày Puma Deviate Nitro 4 khổng lồ màu xanh neon. Đôi giày này là một trong những phần thưởng dành cho các runner đạt giải lứa tuổi năm nay.
VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 diễn ra một tháng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, là dịp để cộng đồng runner trở lại guồng tập luyện. Sau ba mùa tổ chức, quy mô giải liên tục mở rộng. Cung đường sẽ đưa VĐV đi qua các biểu tượng của TP HCM như Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son, khám phá nhịp sống sôi động của đô thị lớn nhất cả nước về đêm.
Thy An
Ảnh: Đức Đồng