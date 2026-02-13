Runner vượt mưa rét tại VnExpress Marathon All-Star 2026

Nhiều runner nhận xét tinh thần quyết tâm chung của người tham dự khiến VnExpress Marathon All-Star 2026 khác biệt dù diễn ra trong mưa rét.

Highlight All-Star

VnExpress Marathon All-Star diễn ra ngày 8/2, quy tụ dàn vận động viên elite tinh hoa của giới chạy bộ trong nước và quốc tế.

Ở cự ly 42km, sau màn rượt đuổi kịch tính, Hoàng Nguyên Thanh vươn lên trở thành nhà vô địch với thành tích 02:19:45. Tại nội dung của nữ, Hồng Lệ dẫn đầu biệt lập suốt lộ trình và về đích sau 02:38:06. Kết quả này giúp cô vượt qua kỷ lục quốc gia do Nguyễn Thị Oanh nắm giữ (02:39:49).

Tại cự ly 21km, vận động viên Kenya Kenedy Njogu độc hành trên đường đua và giành ngôi quán quân với thời gian 01:06:24. Ở nội dung nữ, Đoàn Thu Hằng dễ dàng vô địch với thông số 01:22:12.

Văn Ngọc - Minh Ngọc