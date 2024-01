Runner Việt U70 chạy 160 km chào năm mới

Hải PhòngPhạm Văn Cường (63 tuổi) chạy 160 km trong 18 tiếng 37 phút, pace 6:59 để đón năm mới 2024 và kêu gọi ủng hộ trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Không phải ở một cuộc đua chính thức, ông Phạm Văn Cường chinh phục cột mốc này ngay tại nội khu chung cư Hoàng Huy (Hải Phòng). Trên cung đường chỉ vỏn vẹn 2 km, ông thực hiện tổng cộng 80 vòng. Runner U70 xuất phát từ 15h ngày 30/12 và hoàn thành lúc hơn 12h ngày 31/12, dưới sự hỗ trợ của các thành viên CLB Hoàng Huy Runners.

Tracklog chạy 160 km của ông Phạm Văn Cường. Ảnh: Chụp màn hình Strava nhân vật

"Lúc về đích tôi thấy cơ thể vẫn ổn, chỉ có đôi chân nhức mỏi vì chạy quá lâu. Sau một giấc ngủ sâu, tôi thấy mình đã khỏe hơn nhiều", ông Cường nói sau khi kết thúc hành trình nửa ngày.

Không chỉ là sự kiện chào năm mới, hoạt động này của ông Cường nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có cái tết ấm no. Sau khi thống kê tạm thời, đã có hơn 30 triệu đồng được quyên góp sau sự kiện.

"Tôi thấy có ý nghĩa khi vừa có kỷ lục cá nhân, tạo động lực cho các em, các cháu trong CLB luyện tập và vừa có thể ủng hộ cho trẻ em kém may mắn", ông Cường nói.

Khoảnh khắc ông Cường hoàn thành thử thách. Ảnh: NVCC

Ở tuổi 63, Phạm Văn Cường được giới chạy bộ đất cảng gọi là "dị nhân" bởi sức bền, ý chí, chuỗi thành tích đáng nể. Hồi đầu năm 2023, sau khi hoàn thành 70 km giải chạy trail Cúc Phương, thấy cơ thể vẫn bình thường, Phạm Cường nảy ra ý tưởng thử chinh phục cự ly 100 km, xem giới hạn bản thân đến đâu.

Ông cho biết hôm đó vợ đi vắng, ở nhà một mình quá chán, không biết làm gì, nên xỏ giày và thực hiện tổng cộng 50 vòng tại sân khu chung cư. Ông xuất phát từ 15h và kết thúc lúc 1h30 ngày hôm sau. "Chỉ cần xỏ giày ra đường chạy, lắng nghe nhịp tim, lắng nghe cơ thể là tôi vui vô cùng, không còn thấy chán dù cung đường có lặp bao nhiêu", runner U70 chia sẻ. Từ lúc ông Cường chạy giải Cúc Phương đến ngày thực hiện thử thách 100 km chỉ cách nhau 2 tuần.

Trong năm 2023, ông tham dự bảy giải do VnExpress Marathon tổ chức, cự ly 21km. Kết quả, runner U70 đứng top 1 lứa tuổi cả bảy lần và lập kỷ lục cá nhân tại giải đấu VnExpress Marathon trên quê hương, diễn ra ngày 17/12, thành tích 1 tiếng 32 phút.

Với nhiều runner, để có được chuỗi thành tích trên, cần ít nhất ba năm rèn luyện, nâng dần cự ly. Nhưng với dị nhân Phạm Văn Cường, mọi thứ mới bắt đầu từ VnExpress Marathon Hạ Long, diễn ra tháng 7/2022. Thời điểm ấy, một người bạn thấy ông Cường thường xuyên luyện tập thể thao nên rủ đi chạy.

"Thành tích của tôi ở cuộc đua đầu đời là hơn 4 tiếng, thuộc top lứa tuổi nhưng vì Bib không chính chủ nên không được nhận giải", ông cho hay.

Ông Cường nhất lứa tuổi trên 60 cự ly 21km tại VM Hải Phòng 2023. Ảnh: VM

Dấn thân vào "runbiz" ở độ tuổi xế chiều, ông Cường không chạy một cách bừa bãi mà chọn lọc giải đấu, cự ly để bản thân có thể tỏa sáng. "Tôi có thể chạy 42km nhưng với tốc độ duy trì pace 5, 6 sẽ không thể chiến thắng những đối thủ như Võ Kính. Vì vậy tôi chỉ đăng ký half marathon để duy trì vị thế dẫn đầu. Đó là cách để tôi tạo niềm vui, động lực trên hành trình chạy bộ, chăm sóc sức khỏe", Phạm Cường chia sẻ.

Không chạy một mình, ông Cường còn lôi kéo được cả vợ đi chạy cùng. Tại các giải VnExpress Marathon, bà Nguyễn Thị Thơi thường xuyên song hành cùng chồng. Bà cũng là cái tên quen thuộc trong lọt top nhóm tuổi 50 đến 59. Thành tích tốt nhất của bà Thơi là 1 tiếng 53 phút tại VnExpress Marathon Hải Phòng.

Tinh thần và sự nỗ lực, bền bỉ của hai vợ chồng ông Cường, bà Thơi là tấm gương cho các runner sinh hoạt quanh khu vực chung cư Hoàng Huy. Bất kể ngày đông hay hè, mưa hay nắng, họ đều thấy bóng dáng đôi vợ chồng chạy cùng nhau dưới sân từ 4h30.

Hiện tại, mỗi ngày ông Cường chạy trên 10 km. Có những thời điểm ông chạy liên tục 90 cữ half marathon và 30 cữ full marathon. "Bây giờ đi đua tôi chỉ chạy HM, nếu chạy cự ly ngắn hơn tôi cảm thấy khó chịu, đôi chân cứ thòm thèm, rất phí", ông cười nói.

Bà Thơi (áo HPR) chạy giải VM Hải Phòng 2023. Ảnh: VM

Toàn bộ giáo án luyện tập của hai vợ chồng đều do ông Cường tự tìm hiểu và lên kế hoạch. "Thời gian rỗi, tôi sẽ ngồi nghiên cứu về các kỹ thuật, bài tập trên internet và đọc, xem tài liệu của các runner trên thế giới sau áp dụng cho phù hợp bản thân". Chế độ dinh dưỡng trong gia đình cũng được bà Thơi kiểm soát chặt chẽ. Toàn bộ thực phẩm hai ông bà sử dụng đều được mua từ những nguồn uy tín, đảm bảo sạch và cân bằng các nhóm chất.

Ở độ tuổi U70, ông Cường thỉnh thoảng đi bác sĩ để thăm khám, xem tình hình sức khỏe trái tim. "Tim tôi vẫn ổn, hệ tuần hoàn, hô hấp vẫn tốt. Tôi vẫn đo nhịp tim, huyết áp mỗi ngày tại nhà để kiểm soát các chỉ số. Nếu không có chạy bộ, có lẽ tôi sẽ khó duy trì được sức khỏe và tinh thần như hiện tại", ông Cường cho hay.

Trong năm mới, runner U70 cho biết tiếp tục đặt ra thử thách cho bản thân với những mục tiêu cao hơn, đồng thời giữ vững phong độ top 1 lứa tuổi cự ly HM trong giải đấu gần nhất là giải chạy đêm TP HCM diễn ra ngày 3/3.

Thanh Lan