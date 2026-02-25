Bí quyết giữ tình yêu chạy bộ trọn đời của runner U70

Ông Trần Mạnh Hùng (68 tuổi) duy trì đam mê nhờ nguyên tắc chạy vì sức khỏe, lắng nghe cơ thể và không áp lực thành tích.

Bắt đầu chạy bộ khi bước sang tuổi 60, ông Trần Mạnh Hùng hiện vẫn đều đặn ra sân mỗi sáng. Với ông, điều quan trọng không phải chạy bao nhiêu kilomet hay tham gia bao nhiêu giải, mà là làm sao để giữ được tình yêu với đường chạy đến trọn đời.

"Tôi sẽ chạy hết đời, chạy mãi mãi. Còn tham gia cự ly thi đấu 42km hay 21km thì chắc chỉ vài chục năm nữa thôi", ông cười và nói.

Ông Hùng từng nhiều lần "đứng bục" lứa tuổi tại các giải marathon phong trào. Thành tích full marathon tốt nhất ông đạt được là 3 tiếng 51 phút 29 giây tại VnExpress Marathon Huế 2023, half marathon là 1:44:25 tại giải Tây Hồ 2023. Từ trải nghiệm của một người xỏ giày ở tuổi lục tuần và duy trì đều đặn 8 năm qua, nam runner U70 đúc kết 6 nguyên tắc để giữ tình yêu chạy bộ bền bỉ theo năm tháng.

Ông Hùng check-in tại Expo VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Chạy vì sức khỏe thay vì thành tích

Theo ông Hùng, điều dễ khiến runner đánh mất niềm vui nhất chính là áp lực thành tích. "Sub bao nhiêu, pace bao nhiêu, có phá PR (kỷ lục cá nhân) hay không" - những câu hỏi đó đôi khi khiến người ta quên mất lý do ban đầu.

"Bước vào con đường chạy bộ, trước hết là chạy vì sức khỏe của mình. Đừng vì áp lực thành tích mà vượt quá sức chịu đựng rồi từ bỏ", ông nói. Với ông, chiến thắng lớn nhất không phải là đứng bục, mà là ngày mai vẫn còn đủ sức để tiếp tục chạy.

Đóng ba vai trò trên đường chạy

Đây là bài học ông Hùng tâm đắc nhất từ cố huyền thoại điền kinh Bùi Lương. Dù trẻ hay già, một runner muốn đi đường dài phải tự đảm nhận ba vai trò: Vừa là VĐV nỗ lực trên đường đua, vừa là HLV để lập kế hoạch tập luyện khoa học, và đồng thời phải là bác sĩ để lắng nghe, bắt bệnh chính cơ thể mình.

Runner U70 cán đích VnExpress Marathon All-Star 2026 sau 4 tiếng 2 phút 24 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Điều chỉnh khối lượng theo tuổi tác

Ở tuổi 68, ông Hùng duy trì 10-12 km mỗi sáng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khối lượng tập luyện cần thay đổi theo độ tuổi. Người trẻ có thể tập nặng và phục hồi nhanh, nhưng tuổi càng lớn, cơ thể càng cần khoảng nghỉ dài.

Runner sinh năm 1958 cho rằng không nên lấy thành tích của người khác làm thước đo áp lực cho mình. "Biết đủ và biết điều chỉnh phù hợp mới là cách giữ lửa đam mê", ông đúc kết.

Đơn giản hóa chuyện dinh dưỡng

Khi còn trẻ, runner có thể tính toán từng gram carb, protein hay dùng gel năng lượng chi li. Nhưng để chạy bộ không trở thành một "dự án căng thẳng", ông Hùng chọn cách ăn uống thoải mái.

Sáng ông uống nước, chạy xong ăn cơm và uống cà phê tự pha. Khi thi đấu, runner 68 tuổi ưu tiên thực phẩm tự nhiên, dễ tiêu như chuối và dưa hấu tại các trạm tiếp nước. "Ăn để khỏe và để chạy lâu, đừng biến ăn uống thành một cuộc đua khác", ông nhận định.

Ông Hùng đạt thành tích tốt nhất 3 giờ 51 phút 29 giây cho cự ly 42km tại VnExpress Marathon Huế 2023. Ảnh: VnExpress Marathon

Tự tạo niềm vui từ những con số

Sau 8 năm, ông chưa từng có ý định dừng lại vì luôn biết cách biến buổi tập thành niềm vui. Đầu năm nay, ông tự tạo "Challenge 12.58" cho bản thân. Mỗi ngày, ông chạy đúng 12,58 km (12 là biểu tượng năm Ngọ, 58 là năm sinh 1958 của ông). Những con số mang tính cá nhân này giúp ông duy trì sự phấn khích và động lực xỏ giày mỗi ngày.

Giữ tình yêu với cộng đồng

Theo ông Hùng, điều giữ runner ở lại với đường chạy lâu dài không nằm ở huy chương hay thứ hạng, mà là sự kết nối. Trên những vòng chạy quen thuộc quanh Hồ Gươm hay công viên, niềm vui của ông đôi khi chỉ là vài câu chào hỏi, một cái gật đầu, một lời động viên từ những người cùng chung nhịp bước. Cảm giác được nhìn thấy, được kết nối cộng đồng khiến mỗi buổi chạy không còn là hành trình một mình, mà là một phần của đời sống.

"Khi còn yêu đời và còn thấy mình thuộc về một cộng đồng, chúng ta sẽ có thêm lý do để tiếp tục chạy - không phải để đứng bục, mà để khỏe, vui và được gặp nhau trên đường chạy mỗi sáng mai", nam runner U70 đúc kết.

Hải Long