Runner tử vong trên đường về nhà sau London Marathon

AnhSteve Shanks (45 tuổi) tử vong sau khi hoàn thành London Marathon, trên chuyến xe về nhà ở Nottingham, cách địa điểm tổ chức giải 200 km.

Steve Shanks tham gia London Marathon hôm 23/4 và hoàn thành 42km trong 2 tiếng 53 phút 26 giây. Suốt đường chạy anh không có biểu hiện bất thường về sức khoẻ. Thậm chí runner này còn dành thời gian ăn mừng sau khi nhận tấm huy chương.

Tuy nhiên bi kịch xảy ra với Steve Shanks trên chuyến xe trở về nhà vài tiếng sau giải chạy. Anh được xác định tử vong và chưa xác định rõ nguyên nhân. Ba ngày sau, trên mạng xã hội Twitter, Ban tổ chức London Marathon thông báo về cái chết của Steve Shanks. "Mọi người tại London Marathon vô cùng đau buồn khi biết tin về sự ra đi đột ngột của Steve Shanks", họ viết. Đồng thời BTC cũng gửi lời chia buồn tới vợ của anh cùng gia đình, bạn bè.

Shanks ăn mừng bằng đồ uống sau khi kết thúc London Marathon 2023. Ảnh: Independent

Steve Shanks được BTC đánh giá là một runner có kinh nghiệm. Trước đó, anh đã hoàn thành nhiều cuộc chạy marathon và giành chức vô địch ở những cự ly khác nhau. Runner này đi khắp châu Âu để tham dự các sự kiện và tự phong cho mình là "khách du lịch ParkRun" và đặc biệt thích chạy bộ ở Ba Lan.

Jessica Shanks - vợ Steve Shanks chia sẻ: "Tôi đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của chồng mình. Sự ra đi đột ngột và bất ngờ trên đường trở về nhà sau khi dành cả ngày để tham dự London Marathon. Tôi sốc và suy sụp". Cộng đồng chạy bộ ở địa phương cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nam runner.

Những người bạn của Steve Shanks đã lập một quỹ, ủng hộ Hiệp hội Đa xơ cứng để tôn vinh Shanks. Matthew Clapp - người thành lập lập quỹ cho biết, đây là hiệp hội quen thuộc với anh, vì một số bạn thân của Shanks mắc chứng đa xơ cứng. Chiến dịch đã thu về 4.200 đô la trong vòng 15 giờ đầu.

Ngoài việc ủng hộ cho quỹ, nhiều người còn gửi lời chia buồn và tưởng nhớ tới Steve Shanks. "Tôi đã chạy với Steve Shank. Anh ấy là người đã hỗ trợ tôi thực hiện thành công thử thách chạy 106 km, nối 42 đỉnh núi ở công viên quốc gia Lake District (Anh). Anh là một người tuyệt vời", một runner chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên có VĐV tử vong tại London Marathon. Năm 2018, Matt Campbell qua đời sau khi chạy giải London Marathon nóng nhất lịch sử, nơi nhiệt độ lên tới gần 25 độ C. Campbell gục ngã khi chỉ cách đích 6 km.

Năm ngoái, một người đàn ông 36 tuổi đã chết sau khi gục xuống đường đua, cách đích hơn 3 km. Mặc dù được cấp cứu ngay trong ba phút, nhưng VĐV này đã chết trong bệnh viện.

48.000 VĐV dự London Marathon hôm 23/4. Ảnh: Running Magazine

Lịch sử đã ghi nhận nhiều trường hợp qua đời trong và sau khi chạy marathon. Tuy nhiên, theo Run Society, tỷ lệ này cực kỳ thấp. Theo một nghiên cứu, trong số 10,9 triệu người chạy marathon, tỷ lệ tử vong là 1/259.000 người tham gia.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các cuộc chạy marathon có thể dẫn đến sự gia tăng enzyme troponin, loại enzyme này phát sinh khi tim gặp vấn đề và không thể nhận đủ máu. Lý do khác đến từ sự tích tụ axit lactic trong máu trong quá trình chạy, gây ra nhịp tim bất thường, kiệt sức, căng thẳng về cảm xúc, mất nước và say nắng. Ngoài ra còn một vài lý do là vấn đề về tim chưa được chẩn đoán hoặc tiềm ẩn.

Để đảm bảo an toàn, runner nên kết hợp các bài tập, nghỉ ngơi và kiểm tra y tế định kỳ để biết các vấn đề cơ thể đang gặp phải. Ngoài ra, cần lắng nghe cơ thể. Cơ thể sẽ cung cấp manh mối và tín hiệu khi gặp bất thường. Hãy báo cho bác sĩ nếu bị đau ngực, khó thở, khó chịu ở phần trên cơ thể, choáng váng khi tập luyện. Duy trì mức cholesterol khỏe mạnh và kiểm tra sức khỏe và làm theo lời khuyên của bác sĩ. Người chạy phải có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình để có thể tiếp tục làm những gì mình yêu thích.

Lan Anh (theo Runner's Worlds, Run Society)