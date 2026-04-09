Runner Trung Quốc chạy 100 km mỗi ngày suốt 100 ngày

Trung QuốcHuang Zhenglong, được mệnh danh là Forrest Gump của Trung Quốc, hoàn thành quãng đường 10.000 km trong 100 ngày liên tiếp, qua đó thiết lập kỷ lục thế giới.

Huang, còn gọi là Long Shao, hoàn tất thử thách chạy 100 km mỗi ngày trong 100 ngày liên tiếp, từ đầu tháng 12/2025 đến ngày 15/3/2026 tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tổng quãng đường anh đạt được là 10.000 km, theo xác nhận của Kỷ lục Thế giới Guinness.

Mỗi ngày, Huang bắt đầu chạy từ 7h sáng và duy trì đến chiều muộn hoặc tối, giữ pace khoảng 6:00 (tức 6 phút mỗi km). Thành tích này tương đương việc hoàn thành khoảng 2,5 cuộc marathon mỗi ngày mà không có ngày nghỉ.

Huang Zhenglong được một đại diện Guinness xác nhận thành tích...

Rồi giơ cao tấm bằng chứng nhận kỷ lục Guinness sau khi hoàn thành thử thách chạy 100 km mỗi ngày trong 100 ngày liên tiếp. Ảnh: Guinness

Với niềm đam mê chạy bộ bền bỉ, Huang được cộng đồng đặt biệt danh "Forrest Gump của Trung Quốc", gợi liên tưởng đến nhân vật Forrest Gump trong bộ phim Hollywood cùng tên nổi tiếng với những hành trình chạy dài không ngừng.

Runner nghiệp dư nghiệp dư này bắt đầu chạy từ năm 2012 và quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đại dịch Covid-19 để toàn tâm theo đuổi đam mê. Năm 2025, Huang gây tiếng vang khi chạy xuyên Trung Quốc suốt 365 ngày liên tiếp.

Trong thử thách mới nhất - chạy 100 km mỗi ngày trong 100 ngày liên tiếp, VĐV 28 tuổi chạy theo một cung đường lặp lại dọc sông Desheng, liên tục hoàn thành các vòng. Để đảm bảo thể trạng, Huang có đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng và y tế theo dõi sát sao, hỗ trợ phục hồi sau mỗi ngày vận động cường độ cao.

Ban đầu, nhiều người hoài nghi khả năng duy trì thử thách khắc nghiệt này. Tuy nhiên, Huang kiên trì từng ngày và dần nhận được sự ủng hộ. Nhiều runner từ khắp nơi đã tìm đến, thậm chí bay đến để chạy cùng anh trong một số chặng.

Khoảnh khắc Huang Zhenglong hoàn thành thử thách chạy 100 km mỗi ngày trong 100 ngày liên tiếp.

Khi hoàn thành ngày chạy thứ 100, Huang cán đích trước sự chứng kiến của đông đảo người theo dõi. Anh quỳ xuống sau khi khép lại hành trình cuối cùng, trong khi đại diện Guinness có mặt để xác nhận kỷ lục dựa trên dữ liệu GPS suốt 100 ngày.

"Tôi rất xúc động khi nhận được chứng nhận chính thức. Nhiều người từng nói điều này là không thể - chạy 100 km mỗi ngày trong 100 ngày liên tiếp. Nhưng tôi đã vượt qua giới hạn bản thân và thay đổi suy nghĩ đó bằng hành động", Huang chia sẻ cảm xúc.

Runner Trung Quốc cho biết mục tiêu không phải để người khác sao chép thử thách, mà là truyền cảm hứng để mỗi người tìm ra hình thức vận động phù hợp với bản thân.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)