Runner trải nghiệm áo đấu VnExpress Marathon Nha Trang

VĐV Quốc Anh và Thu Hà đánh giá mẫu áo đấu VnExpress Marathon Nha Trang 2023 mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi và màu sắc phù hợp với mùa hè.

Trước thềm VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang 2023 hai tuần, hai tuyển thủ điền kinh quốc gia Nguyễn Quốc Anh và Bùi Thị Thu Hà đã trải nghiệm hai phiên bản áo là singlet và T-shirt. Đây là trang phục thi đấu chính thức của mùa giải năm nay, sẽ được 11.000 VĐV khoác lên mình trong ngày 13/8 tới tại Nha Trang.

Thiết kế áo sử dụng chuỗi màu nóng nổi bật như tím, đỏ, cam, hồng, lấy cảm hứng từ những rạn san hô. Các họa tiết chính mô phỏng đoàn thuyền nối đuôi ra khơi, tạo cảm giác chuyển động bắt mắt.

Mấu áo đấu VnExpress Marathon Nha Trang 2023 khi lên dáng. Ảnh: Giang Huy

Chất liệu áo làm từ 100% sợi polyester cao cấp, kết cấu sợi dệt thoi giúp nhanh khô. Sau gần một tiếng chạy dưới thời tiết nắng nóng, Quốc Anh đánh giá áo có thiết kế bắt mắt, có độ thoáng vừa đủ. "Mặc lên có cảm giác mềm mại, dịu mát, thân thiện với làn da. Mẫu áo này sẽ mang lại cho runner cảm giác thoải mái vừa đủ trong quá trình luyện tập cũng như thi đấu mùa hè", Nguyễn Quốc Anh nói.

Đối với phiên bản T-shirt có tone chủ đạo là cam, hồng ở phần thân, tay áo phối màu tím. Bùi Thu Hà đánh giá cao tính thẩm mỹ của vật phẩm này. "Nhìn màu áo đấu tôi liên tưởng ngay đến những rạn san hô nằm sâu dưới đáy biển", Hà cho biết.

Hai phiên bản áo sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt nên in được đa dạng họa tiết, hoa văn. Mực nhiệt thấm vào từng sợi vải, độ bền màu cao, hình ảnh rõ nét, không bị phai màu khi giặt, không bị bể hình khi bị kéo giãn. BTC cho biết từ khâu lên ý tưởng đã phải lựa chọn công nghệ in để có định hướng thiết kế tốt nhất, vừa đáp ứng tiêu chí thoải mái khi luyện tập, thi đấu. Đồng thời áo phải có tính thẩm mỹ, mang dấu ấn của giải và địa phương tổ chức. Áo do thương hiệu Xtep sản xuất.

Hai VĐV mặc áo và chạy dưới thời tiết nắng. Ảnh: Giang Huy

Ngoài áo đấu, VĐV hoàn thành hai cự ly full marathon và half marathon còn nhận được áo finisher. Áo finisher cự ly 21km dùng màu xanh đen trầm trong khi cự ly 42km có áo màu tím hồng trẻ trung. Đội ngũ thiết kế lựa chọn họa tiết herringbone, hay còn gọi là họa tiết xương cá, gợi cảm giác mạnh mẽ, toát lên sự cá tính, độc đáo cho người mặc.

VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang 2023 diễn ra ngày 13/8, quy mô 11.000 VĐV. Giải do Báo VnExpress phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Đường chạy đạt chuẩn AIMS, có sự đa dạng về địa hình, cảnh quan, runner được trải nghiệm vẻ đẹp hiện đại của phố biển Nha Trang từ vùng nội đô, cho đến cảnh thiên nhiên hùng vĩ khi ra ngoại thành, chinh phục đèo Lương Sơn.

Thanh Lan