UAEChính phủ UAE đã triển khai sáng kiến chạy bộ trong nhà tại các trung tâm thương mại ở Dubai, khi quốc gia này ghi nhận nhiệt độ gần chạm mức kỷ lục 52 độ.

Vào buổi sáng, các trung tâm thương mại thường vắng khách và quan trọng hơn là có điều hòa, tạo môi trường an toàn để các runner hoàn thành các buổi chạy hàng ngày và các cuộc đua cuối tuần. Chương trình miễn phí diễn ra suốt tháng 8, khi nhiệt độ cao trung bình dao động từ 40 đến 50 độ C.

Cuối tuần qua, hơn 500 runner mặc áo phông "Dubai Mallathon" tham gia các cự ly 2,5 km, 5 km và 10 km bên trong trung tâm thương mại City Centre Mirdif tại Dubai. Ban tổ chức hướng dẫn khởi động nhóm, và tất cả người tham dự đều nhận huy chương cùng túi quà sau khi về đích.

"Mục tiêu là khuyến khích mọi người tập thể dục, đặc biệt là đi bộ và chạy, ngay cả trong mùa hè", bà Fouzeya Faridoon, trưởng bộ phận hoạt động xã hội của Hội đồng Thể thao Dubai, cho biết.

9 trung tâm thương mại trong thành phố mở cửa cho người dân chạy và đi bộ, nhằm khuyến khích cư dân vận động 30 phút mỗi ngày trong một tháng - kể cả giữa cái nóng ngột ngạt mùa hè. Sáng kiến cũng tận dụng không gian rộng rãi, mát mẻ và dễ tiếp cận của các trung tâm thương mại trước khi cửa hàng mở cửa đón khách.

Một người tham gia cho biết cô sẽ không bao giờ tập thể dục ngoài trời vào mùa hè, nhưng các cuộc đua trong trung tâm thương mại là lựa chọn tốt hơn nhiều. "Chúng tôi có điều hòa, sơ cứu, nước uống, mọi thứ bạn cần", cô nói. "Khi thấy những người khác cũng đang tập luyện, bạn sẽ có thêm động lực".

Runner thi đấu trong trung tâm thương mại để tránh nóng kỷ lục ở Dubai Runner thi đấu trong trung tâm thương mại để tránh nóng kỷ lục ở Dubai.

UAE đang trải qua một trong những mùa hè nóng nhất lịch sử. Năm nay, quốc gia này ghi nhận tháng Tư nóng nhất lịch sử, rồi liên tiếp phá kỷ lục nhiệt độ tháng Năm trong hai ngày liên tiếp. Đầu tháng Tám, nhiệt độ chạm 51,8 độ, chỉ thấp hơn chút so với kỷ lục quốc gia 52 độ.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)