Runner sub3 vào chung kết Dancing With The Stars

Dylan Efron - em trai của tài tử Zac Efron và là runner từng đạt sub3 marathon - vừa giành quyền vào chung kết mùa thứ 34 của chương trình Dancing With The Stars (DWTS), phần nào nhờ thể lực tích lũy từ chạy bộ và triathlon.

Dylan Efron trình diễn điệu Cha Cha trên nền bài Kiss Dylan Efron trình diễn điệu Cha Cha trên nền bài Kiss. Trong đêm thi bán kết mùa 2025 hôm 28/11, Efron trình diễn hai bài: điệu tango trên nền "I Would Die 4 U" và cha cha trên nền "Kiss", đều của Prince & The Revolution. Anh cùng bạn diễn Daniella Karagach nhận lần lượt 27 và 28 điểm trong tổng điểm tối đa 30. Điểm giám khảo cộng thêm lượt bình chọn của khán giả giúp đôi vũ công này vươn lên nhóm dẫn đầu và giành suất vào chung kết tuần tới.

Trả lời phỏng vấn sau phần thi, Efron ví DWTS "như marathon, chứ không phải chạy nước rút". Anh nói: "Tin tôi đi, tôi biết rất rõ cảm giác đó. Tôi đã chạy nhiều rồi".

Và Efron không quá lời. Nam thí sinh 33 tuổi, vốn là nhân vật truyền thông và người đam mê các môn thể thao ngoài trời, đã tham gia nhiều giải marathon lớn, triathlon và cả ba nội dung Ironman 70.3 lẫn Ironman 140.6.

Theo hồ sơ trên AthLinks, Efron đã hoàn thành nhiều marathon và triathlon hơn 10 năm qua. Trong đó, anh đạt thành tích tốt nhất ở cự ly 42,195km là 2 giờ 57 phút 50 giây tại Boston Marathon 2018 - năm giải major lâu đời này ghi nhận mưa rét lịch sử khiến hàng nghìn runner bỏ cuộc.

Dylan Efron trên đường chạy Boston Marathon 2018. Ảnh: Instagram / dylanefron

Trên Instagram, Efron từng chia sẻ ba mục tiêu cho Boston Marathon năm đó. Đầu tiên là 2 giờ 50 phút - mục tiêu lý tưởng, tương ứng với giáo án đã tập luyện. Kế đến là 2 giờ 53 phút, tương đương chuẩn dự New York City Marathon, và cuối cùng là sub3 - mốc tối thiểu mà anh "sẽ hài lòng nếu đạt được".

Ngoài ra, Efron còn từng chạy hai major khác ở Mỹ, đạt 3 giờ 1 phút 32 giây tại Chicago Marathon 2016 và 3 giờ 38 phút 58 giây tại New York City Marathon 2024, cùng nhiều giải 10 km với thành tích loanh quanh mốc 37 phút.

Không chỉ chạy bộ, Efron còn có nền tảng triathlon vững chắc. Năm 2016, anh dự Ironman 70.3 Hawaii (đạt 5 giờ 10 phút 32 giây) vào tháng 7, Ironman Wisconsin (11:42:48) vào tháng 9, và Ironman Arizona vào tháng 11 với thành tích 10:29:16, đây đều là những thông số rất đáng nể với một triathlete không chuyên.

Khối lượng tập luyện và năng lực chịu đựng này lý giải phần nào việc Efron thích nghi tốt với lịch tập được xem là khắc nghiệt của DWTS. Theo đó, các vũ công phải tập 4-6 giờ mỗi ngày, kéo dài suốt 10 tuần và yêu cầu tăng dần lên hai đến ba bài nhảy mỗi tập.

Efron cùng bạn nhảy Daniella Karagach trong một phần trình diễn tại DWTS 2025. Ảnh: DWTS

Bên cạnh Dylan Efron, các thí sinh còn lại tiến vào chung kết DWTS mùa này gồm: hiện tượng mạng Alix Earle, VĐV thể dục dụng cụ Olympic Jordan Chiles, diễn viên Elaine Hendrix (nổi tiếng với The Parent Trap) và "người giữ rừng" Robert Irwin.

Chung kết DWTS sẽ diễn ra vào tuần tới, hứa hẹn cuộc cạnh tranh gay gắt giữa những cá tính khác biệt. Trong đó Efron được đánh giá là một trong những thí sinh có nền tảng thể lực tốt nhất.

Nhật Tảo