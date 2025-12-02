Runner quốc tế tận hưởng không khí Hà Nội trong đêm chạy midnight

Hơn 1.000 runner quốc tế dự VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma rạng sáng 30/11, nhiều người ấn tượng với vẻ tĩnh lặng, giàu năng lượng của Thủ đô về đêm.

0h5 ngày 30/11, VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma khởi tranh, quy tụ khoảng 10.000 runner, trong đó hơn 1.000 vận động viên quốc tế đến từ 43 quốc gia. Trong ánh sáng đêm và nền nhiệt khoảng 14 độ C, nhiều runner cho biết họ được trải nghiệm không khí Hà Nội theo cách đặc biệt nhất trong năm.

Martin Zachrisson tươi cười trên đường chạy 21km VnExpress Marathon Hà Nội Midnight 2025 Powered by Puma. Ảnh: VnExpress Marathon

Martin Zachrisson (Thụy Điển), 52 tuổi, tham dự giải cùng nhóm 10 người bạn thời trẻ hiện sống ở nhiều quốc gia. Họ chọn cự ly 21km như một dịp gặp gỡ hằng năm. Anh nói Hà Nội về đêm "yên tĩnh nhưng đầy năng lượng" nhờ đường phố ít xe cộ và tiếng cổ vũ liên tục từ khán giả, tình nguyện viên và cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

"Hà Nội là thành phố của những hồ nước và cây xanh. Trước đây, tôi vốn nghĩ thành phố đẹp. Nhưng có lẽ, sau khi tham gia giải chạy ban đêm này, tôi còn yêu thành phố này hơn", Martin nói.

Bạn đồng hành của Martin, Jonas Palm Qvist, cho biết nhóm coi Hà Nội là điểm đến cuối tuần thú vị, không chỉ để chạy mà còn để du lịch. Sau race, họ dự định thưởng thức ẩm thực, uống vài ly bia, đi mát xa thư giãn rồi lên máy bay, trở lại làm việc vào thứ Hai.

Baptiste Larnaudie (Pháp) đã sống ba năm tại Hà Nội nhưng đây là lần đầu dự một giải chạy xuất phát lúc nửa đêm. "Khi hàng nghìn runner cùng sải bước, thành phố như bừng sáng", anh nói. Baptiste dự định cùng vợ ăn phở, bánh mì sau khi về đích rồi chạy xe một vòng Hồ Tây.

Baptiste Larnaudie tạo dáng trước ống kính khi chạy qua Puma zone trên đường chạy 21km. Ảnh: VnExpress Marathon

Basalo Jipani, 31 tuổi, người Philippines, xem VnExpress Marathon Hanoi Midnight như một phần cuộc sống tại Hà Nội ba năm qua. Anh thích chạy đêm vì ít ô nhiễm, không đông xe cộ. Vợ và các con đồng hành, cổ vũ anh thi đấu cự ly 21km.

"Tôi muốn các con nhìn thấy sự nỗ lực của bố và hiểu rằng chạy bộ có thể kết nối cả gia đình", anh nói.

Cũng chọn Hà Nội là điểm đến race-cation, hai mẹ con Nadia và Yasmin (Singapore) đến trước hai ngày để khám phá thành phố. Họ đăng ký cự ly 21km ngay từ khi còn ở quê nhà. Yasmin kỳ vọng chạy cùng mẹ sẽ giúp hai người trải nghiệm thành phố qua từng km. "Mọi thứ đều suôn sẻ từ check-in đến không khí ngoài đường", cô nói.

Carolyn Jeziorski và Michelle Marie Meyer Ngai cùng chinh phục cự ly full marathon. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở cự ly 42km, hai giáo viên người Mỹ Carolyn Jeziorski và Michelle Marie Meyer Ngai lần đầu chinh phục full marathon tại Hà Nội. Họ đánh giá cao lộ trình nhờ ánh sáng đầy đủ và không khí cổ vũ dọc đường. Hai runner hoàn thành cùng thời gian 04 tiếng 14 phút. Họ cho rằng tiếng hô "go go, good job" (tiến lên, làm tốt lắm) từ các runner Việt Nam là nguồn động lực lớn xuyên suốt chặng đường.

Jeziorski và Ngai đều sống ở Hà Nội. Họ đã tham gia VnExpress Marathon Hanoi Midnight vào năm 2023, ở cự ly 10km, và năm 2024 với cự ly 21km.

Xuất phát từ Công viên Thống Nhất, các cự ly đi qua nhiều địa điểm biểu tượng như Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên... tạo nên một hành trình khám phá Hà Nội bằng nhịp thở riêng của thành phố về đêm. Với nhiều runner quốc tế, đây không chỉ là một cuộc đua mà còn là trải nghiệm khó quên của một Hà Nội tĩnh lặng, dịu mát và tràn đầy năng lượng.

Hải Long